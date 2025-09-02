  • Instagram
Преместиха трамвая, забил се в подлез в София

Преместиха трамвая, забил се в подлез в София
Преместиха трамвая, който излезе от релсите и се вряза в подлеза близо до Румънското посолство в София.


„По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал”, съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция” към Столична община Красимир Димитров пред Нова тв. По думите му тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило.

Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 05:30 ч. Той обясни, че спирайки и дърпайки спирачката, е слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал. Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, които бяха изтеглени около 10:00 часа сутринта във вторник.

