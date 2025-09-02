  • Instagram
Българските състезатели грабнаха шест медала в Сърбия

Българските състезатели спечелиха шест медала (три златни и три бронзови) на Мултиевропейско първенство по таекуондо в Ниш (Сърбия), на което участваха близо 2000 спортист. Виктория Иванова пък бе избрана за най-добра съдийка.

Стефан Стаменов взе титлата при мъжете в категория до 68 килограма след четири поредни победи и нито един загубен рунд.

Александър Джорджев, Цветан Якимов, Мартина Атанасова, Атанас Атанасов, Мартин Симеонов и Митко Джорджев също се включиха в шампионата, но не успяха да се класират за срещите, осигуряващи медали. Отборът беше воден от треньорите Фарзад Золгхадри, Пламен Трънски и Давуд Етминани.


Веселина Ангелова и Атанас Въкъвчиев завоюваха златни отличия при кадетите. В категория до 51 килограма Ангелова триумфира с пет поредни победи, а Въкъвчиев при 53-килограмовите изигра четири мача по пътя до първото място.

Ивайло Петров, Виктор Вангелов и Косара Иванова спечелиха бронзови медали при кадетите.

