Желязков за самолета на Фон дер Лайен: Няма разследване, смущенията не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи

Няма разследване, тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, това заяви министър-председателят Росен Желязков. Коментарът му бе по повод информацията за инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив на 31 август.

От правителствената информационна служба вчера съобщиха, че при подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства. Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия, заяви Подеста пред журналисти в Брюксел.

Самолетът на Урсула фон дер Лайен

"Още от 2022 г., от началото на войната в Украйна, част от начините за водене на съвременните войни включват т.нар. радиоелектронна война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Това се наблюдава през последните години в зоната на воденето на война, но интерференциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това са интерференции, защото се въздейства на радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, които са на близо 20 км над Земята", коментира премиерът.

По думите му тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета, каза премиерът.

"Такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите, много преди да има GPS система, също са излитали и кацали. В тези моменти има създаден протокол, този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие, и тези проколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране, т.нар. конвенционен метод", допълни Росен Желязков.

По думите му няма нещо, което Ръководството на въздушното движение на България да не е изпълнило по протокол и няма нещо, което да е по-различно от всичко, което се наблюдава като резултат на войната в Украйна, като начин за водене на радиоелектронна война.

"За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от подобни конфликти", допълни премиерът.

ДАНС

Министерският съвет е предложил на президента Радев Деньо Денев да оглави ДАНС, съобщи още премиерът. В момента Денев е изпълняващ функциите председател на службата.

"Законът казва, че в рамките на месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента - ние още сме в съгласувателна процедура и все още не приемаме решения, защото очакваме и официалната, писмена позиция на президента, не само изказаната такава".

Желязков определи като "доста метафорично изказване" коментара на президента, че в ДАНС се извършва "брутална чистка".

"Нямам данни за каквото и да е, което да навява на някави сталинистки методи. Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме а президента повеение, което би го поставило в неизпълнение".

"Покачването на цените не е заради еврото, а резултат от естествени икономически процеси" според Желязков

С въвеждането на еврото се покачват цените – това е абсолютно фалшива новина, каза министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Бургас. Според него покачването на цените следва естествени икономически процеси и те са свързани с изпреварващия темп – основно на доходите – пред ръста на икономиката.

"Затова и имаме голямо предизвикателство по отношение на подготовката на бюджета за 2026 година", заяви премиерът. "Обвързването на голяма част от доходите, и не на последно място – на тези в публичния сектор, с минималната и договорената работна заплата, ще доведе до огромен ръст на разходите по отношение на подготовката на бюджета. А това от своя страна се явява и основен генератор за инфлация", допълни той.

Министър-председателят подчерта, че е важно да се изгради симбиоза между ръст на икономиката, доходи и разходи, които имат обща целенасоченост – икономиката да работи по-добре.

"Затова и упреците, които ни отправят за дълга, който сме поели в рамките на лимита за дълга по бюджета за 2025 година, всъщност са неоснователни. Защото тези средства – голяма част от тях – ще отиват в икономиката. Няма да отидат за заплащане и за социални разходи и за доходи", обясни Желязков.

"Тоест, ние няма да си позволим и за 2026 година да наливаме в системата средства от дълг за доходи. Тези пари ще бъдат в икономиката – за публични разходи, свързани с инфраструктура, свързани с развитието на енергетиката, свързани с развитието на общините", категоричен бе премиерът.

Той се спря и на "още една опорна точка", която по думите му трябва да бъде разсеяна, а именно твърдението, че Българската народна банка е премахнала лимита от 5 милиона. "Няма такова нещо. Има лимит от 5 милиона за заеми от физически и юридически лица. А основно инвестициите ще бъдат в полза на общини и на държавни институции", заяви министър-председателят.

В Бургас беше даден старт на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ. Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. В международния конгресен център в града присъстваха представители на местните власти и бизнеса.