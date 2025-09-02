Теменужка Петкова: Еврозоната е гаранция за стабилност, но не е панацея

Членството на България в еврозоната представлява гаранция за икономическа и ценова стабилност, както и за повече инвестиции, икономически растеж и повишаване на доходите. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на информационна среща в Бургас, която е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

"Членството в еврозоната е една прекрасна възможност да развием страната си в посока, която наистина българските граждани заслужават", подчерта финансовият министър пред представители на местните власти, бизнеса и гражданите в морския град.

Петкова обаче предупреди, че членството в еврозоната само по себе си не е панацея за всички проблеми. "Ще се наложи да спазваме всички правила, за да можем да се възползваме от възможностите, които членството предлага", добави министърът.

Тя припомни важен факт от европейския опит: няма държава членка в Европейския съюз, която да се е присъединила към еврозоната и това да е намалил жизнения стандарт на нейните граждани.

Ключов приоритет на правителството

Финансовият министър определи плавното въвеждане на единната европейска валута като ключов приоритет на правителството. В срещата в Бургас изказвания направиха също министър-председателят Росен Желязков, управителят на Българската народна банка Димитър Радев и кметът на Бургас Димитър Николов.

Информационната среща в Бургас дава началото на поредица от информационни събития във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година. Целта на срещите е водещите институции в процеса да предоставят актуална информация на гражданите и бизнеса.