НАП запорира дружества на Ивелин Михайлов за над 2 милиона лева

Скандалният комплекс "Исторически парк" на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов продължава да натрупва финансови проблеми. Само за последната година дружествата, свързани с депутата, са получили запори от НАП за над 2,1 милиона лева, показва разследване на вестник "Капитал".

Майката получава фирма преди запора

На 26 март тази година Михайлов прехвърля дружеството си "Задружно" ЕООД на Йорданка Савова, която носи името на неговата майка. Това се случва непосредствено преди фирмата да получи възбрана от НАП, съобщи NOVA.

Паралелно с това между март 2024 година и юли 2025 година НАП наложи общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата на Михайлов - Вася Михайлова. Двамата са във фиктивен развод от 2015 година, но по документи все още са свързани.

Схема с кредити през "двуседмична вратичка"

Разследването на "Капитал" разкрива, че част от финансирането на парка се осигурява чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици - преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на парка с обещание, че то ще обслужва вноските.

Резултатът са кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми. Сред хората, участвали в схемата, е и Албена Пекова - официален председател на партия "Величие". По данни от имотната ѝ декларация тя няма собствено имущество, но има шест потребителски кредита на стойност над 160 хиляди лева.

Богати декларации при бедни вложители

Самият Ивелин Михайлов в декларацията си от 25 май 2025 година посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хиляди лева, дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в "Исторически парк" твърдят, че не могат да получат обратно парите си.

"На хората предложихме активи срещу вложените средства. Те обаче искат пари, а такива в момента не можем да осигурим," обяснява Михайлов във видеоклип, качен в социалните мрежи.

Комисия разкри финансова пирамида

През 2023 година временна парламентарна комисия заключи, че паркът функционира като финансова пирамида. ДАНС и НАП започнаха разследвания, а доклад на агенцията, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби.

Докладът беше изпратен към прокуратурата, заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а "Величие" влезе в настоящото Народно събрание след решение на Конституционния съд.

Докато проверките срещу него продължават, а комплексът запустява, бъдещето на проекта остава неясно - както за инвеститорите, така и за хората, вложили лични средства в него.