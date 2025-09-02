Първата участничка в "Ергенът: Любов в рая", Емили Шишкова, пребила приятелка с палка

Eмили Шишкова е първата участничка, която снощи влезе в "Ергенът: Любов в рая".

Липсата на увереност я тласка към множество корекции. Реконструирала е нос, скули, брадичка, устни, гърди, зъби. Има екстеншъни и татуси, признава тя пред формата.

Няма значение дали нещо ѝ харесва, тя го прави, защото е общоприето.

Тя е от село Кравино. Живее на село с майка си. Учи право, защото е престижно, иска да е популярна, защото е модерно.

"Уча право, не работя, обичам да харча пари. Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш от помагала, които четат много."

Оказа се обаче, че преди да избере правото е била изключена от училище заради побой над ученичка:

"В началото на април 2015 г. Емили Шишкова преби с палка своята приятелка Стела Колева. Пострадалата беше настанена в Неврохирургията на старозагорската болница. Преминаване в самостоятелна форма на обучение е наказанието, което е наложено на тогава 17-годишната. Случаят придоби широко обществено неодобрение, особено след като побойничката се похвали в социалната мрежа и публикува снимка от нападението", съобщи Star Reporters във фейсбук./Източник: Новини.бг