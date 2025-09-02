Арестуваха изпълнителя на хитовата песен Gangnam Style

Южнокорейският рапър и певец Psy, който стана световноизвестен през 2012 г. с песента си Gangnam Style, е бил задържан заедно със своя лекар и отведен в полицейското управление Сеодаемун в Сеул в четвъртък. Това съобщи Independent.

47-годишният музикант поднесе извинение след ареста си по подозрение в незаконно придобиване на лекарства с рецепта.

Psy, чието истинско име е Парк Дже-санг, е обект на разследване по обвинения, че от 2022 г. е изпращал трети лица, включително своя мениджър, да взимат лекарствата му по рецепта без лична консултация с лекар, съобщава местната агенция Yonhap News Agency.

Сред медикаментите, за които той е заподозрян, че е набавял незаконно, са Xanax и Stilnox, които се предписват за лечение на тревожност и безсъние. И двете лекарства се смятат за силно пристрастяващи, а в Южна Корея подобни медикаменти могат да бъдат получени само лично от пациента.

Лекарят на певеца е отрекъл обвиненията, заявявайки пред Yonhap, че е лекувал Psy дистанционно.

Агенцията на Psy - P Nation, основана от него през 2018 г., публикува изявление във връзка с полицейската проверка.

„Фактът, че трето лице е взело лекарство, отпускано само с рецепта, от негово име е очевидна грешка и недоглеждане“, се признава в текста.

„Поднасяме извинение. PSY е диагностициран с хронично безсъние и е приемал сънотворни лекарства съгласно предписанията на своя медицински екип. Употребата му на сънотворни медикаменти е била под лекарско наблюдение и в рамките на предписаната доза, и не е имало предписване чрез посредник“, допълват от компанията.

Psy добива световна популярност през 2012 г. с хитовата си песен Gangnam Style. Кариерата му обаче започва много преди това - през 2001 г. той пуска дебютния си албум PSY From The Psycho World!. Оттогава е издал още осем студийни албума, включително Ssa2 (2002), 3 Mai (2002), Ssajib (2006), PsyFive (2010), Chiljip Psy-da (2010), 4X2=8 (2017) и Psy 9th (2022). В интервю за Associated Press през 2022 г. той описва последния си албум като „сбогуване с Gangnam Style“.