Георги Рачев: На 15 септември времето ще е хубаво, момите могат да се развихрят

Родителите могат да се отпуснат - времето на първия учебен ден ще е идеално за тържествата и снимките пред училище. Климатологът проф. Георги Рачев успокои мамите и татковците в предаването "Тази сутрин" по bTV с прогнозата си за 15 септември.

"На 15 септември ще остане топло и хубаво. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер", заяви той в ефира.

Слънце, топлина и малко валежи до първия учебен ден

Според климатолога предстоящите две седмици ще радват със слънчево време и топлина. "Много слънце, много топлина и малко валежи – това ще бъде времето до първия учебен ден", категоричен беше проф. Рачев.

Прогнозата потвърждава очакванията за продължителен период на стабилно време, което ще позволи на първолаците да преживеят незабравим първи училищен ден без притеснения от лошо време.

Тропичен циклон определя времето в Европа

Експертът обясни и причините за благоприятната прогноза, като посочи атмосферните процеси в Европа. "Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа", коментира климатологът.

Този циклон има стабилизиращо въздействие върху метеорологичните условия в региона, като осигурява предсказуемост в прогнозите.

Хубаво време в цяла Европа около 6 септември

През празничните дни около 6 септември - Деня на Съединението, времето ще е хубаво в цяла Европа, добави проф. Рачев. Това означава отлични условия за празничните мероприятия и семейните прогулки.

Продължава засушаването на язовирите

Въпреки хубавото време за отдих и празници, климатологът предупреди за продължаващите проблеми с водните запаси. "Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена", посочи експертът.

Това остава сериозен проблем за страната въпреки благоприятните условия за отдих и учебни дейности.