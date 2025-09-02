Бащата на починалия в Ботевград: Ако намерят дилъра, ще го убия!

Сериозно напрежение избухна снощи в Ботевград, където близо 300 души от ромската махала тръгнаха да търсят отмъщение срещу предполагаеми наркодилъри. Инцидентът е свързан със смъртта на 31-годишен мъж, който почина от масивен инфаркт, причинен от употреба на наркотици.

"Официалната причина за смъртта на сина ми е масивен инфаркт, причинен от много силна билка", разкри бащата на починалия Сашо Христов пред NOVA.

Около 19:30 часа група от махалата потроши къщата на дилъра в близкото село Трудовец, когото смятат за отговорен за смъртта на младежа. След като не го намериха там, се върнаха в Ботевград и започнаха да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, сочени за разпространители на наркотици.

Полицейска мобилизация

"Напрежение е възникнало снощи в Ботевград след като роми са тръгнали да се саморазправят с предполагаеми наркодилъри", обясни заместник-директорът на ОДМВР-София Георги Калайджиев по време на брифинг пред медиите.

На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, жандармерията и специализирани полицейски сили. Няма данни за пострадали хора, но къщата на въпросния човек е изпотрошена.

Дългогодишен проблем с наркоразпространението

Според информацията издираният мъж с прякор "Поро" е разпространявал марихуана, метадон и амфетамин. Срещу него вече има две досъдебни производства - едното от 2023 година, което е в съдебна фаза, и друго от март 2024 година. Той е бил под домашен арест, но мярката е отпаднала.

"В махалата в Ботевград са осем души, които всички ги знаят, че продават дрога. Полицията периодично ги задържа, после ги пускат. Този проблем е от години и за съжаление става все по-сериозен", каза местен жител Петър Петров.

Заплахи за отмъщение

Бащата на починалия 31-годишен мъж направи категорични заявления пред медиите. "Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил", твърди Христов.

По думите му преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се е лекувал в център за зависимости в Самоков. След като се прибрал, бил в много добро състояние - тренирал, спал и се хранел нормално.

Усилена полицейска дейност

"От началото на месец февруари имаме постоянно присъствие на силите на жандармерията, като се провеждат ежедневни специални полицейски операции на територията на Ботевград", обясни комисар Калайджиев.

Въпросният заподозрян наркодилър все още се укрива и е обявен за издирване. Според властите ситуацията е овладяна, но полицейското присъствие остава засилено.