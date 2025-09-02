В 201 български училища зрелостниците не могат да четат и пишат

Драматични резултати от зрелостните изпити по български език и литература разкри анализ на Института за пазарна икономика. В 201 български училища средният успех на матурата е под "Среден 3,00", а в 17 от тях средният успех е точно "Слаб 2,00", което означава, че нито един зрелостник не е направил абсолютно нищо на изпита.

Данните показват дълбока криза в българското образование, като областите Шумен и Разград отново са в дъното на класацията. "Някои училища са в села, но други са в средни и дори големи градове", анализират от Института за пазарна икономика.

Средният резултат на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература в страната през 2025 година е "Добър 4,27". Това означава, че значителен брой училища се представят драстично под националното ниво.

Къде са най-слабите резултати

Анализът на ИПИ показва тревожна картина на образователната система. В 17 училища с близо 100 ученици средният успех е точно "Слаб 2,00", което практически означава пълен провал на образователния процес.

"Докато най-добрите училища могат да се конкурират на световно ниво, други не успяват да осигурят и базисна грамотност на учениците си", отбелязват от института.

Търсят се причините за провала

Въпросите за причините зад катастрофалните резултати ще бъдат разгледани в специално радиопредаване на БНР. Зорница Славова, старши икономист в Института за пазарна икономика, ще анализира дали само учениците са проблемът или има системни недостатъци.

Експертите подчертават, че фокусът върху училищата с най-слаби резултати и техните ученици е от особено значение за бъдещето на образованието в България. Предстои да се определят конкретни мерки и методи на работа за новата учебна година.

Данните разкриват сериозни неравенства в образователната система, където едни училища постигат световни стандарти, докато други се провалят в основните грамотности по родния език.