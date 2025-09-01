Напрежение в Ботевград след смъртта на млад мъж: Масов протест и жандармерия

Засилено полицейско присъствие беше въведено тази вечер в Ботевград, след като жители на ромската махала тръгнаха да търсят и отмъщават на хора, които смятат за наркодилъри.

Поводът за напрежението е смъртта на 30-годишен мъж, починал вчера. Според медицинската документация причината е инфаркт, но в общността се твърди, че смъртта е предизвикана от некачествена дрога, информира NOVA.

Около 19:30 ч. група от махалата нападнала и потрошила къщата на мъж в село Трудовец, когото обвиняват за трагедията. След като не го открили там, се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилища на други предполагаеми разпространители.

От МВР – София област потвърдиха за изпратени подкрепления от съседни полицейски управления, Жандармерията и специализирани сили. Няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията в Ботевград е овладяна