Николай Попов: МРРБ изпълнява всички ангажименти, поети пред мен след смъртта на детето ми

Николай Попов: МРРБ изпълнява всички ангажименти, поети пред мен след смъртта на детето ми
Отсечката от път I-3 Бяла-Ботевград, където от началото на годината са загинали четирима души, включително и 12-годишната Сияна, вече е официално сертифицирана за измерване на средна скорост. Това съобщи в социалната мрежа "Фейсбук" Николай Попов.

Според публикацията, от днес всички видове превозни средства ще бъдат контролирани в участъка, включително товарните автомобили. Освен това, тази седмица започва цялостен ремонт на отсечката с пълна подмяна на асфалтовото покритие.

"Изпълнените обещания от МРРБ са добър знак и показват воля за справяне с огромната смъртност по пътищата. Всички ангажименти, поети пред мен след смъртта на детето ми, се изпълняват последователно от това министерство и неговото ръководство. Не мога да не призная това, защото е факт", споделя бащата на Сияна.

Основните причини за пътнотранспортните произшествия в този участък са превишената и несъобразена скорост в съчетание с лошото състояние на пътната настилка, отбелязва Попов в публикацията си.

Въпреки положителната оценка за предприетите мерки, Николай Попов заявява, че категорично ще продължи да настоява за качествени ремонти от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" и като гражданин ще следи тяхното изпълнение.

"Моята цел и надежда е там да не загине нито един човек. Никога", категоричен е бащата на загиналото дете.

