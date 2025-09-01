Владимир Путин: Постигнахме споразумения с Тръмп за края на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че е постигнал "споразумения" с американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна по време на тяхната среща в Аляска миналия месец. Изявлението беше направено на заседание на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тиендзин.

"Разбирателствата, постигнати на неотдавнашната руско-американска среща на високо равнище в Аляска, се надявам, също вървят в тази посока, като отварят пътя към мир в Украйна", заяви Путин, цитиран от руски и международни медии.

Руският лидер обаче не уточни дали ще се съгласи на мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски с посредничеството на Тръмп. Той добави, че вече е информирал китайския лидер Си Дзинпин за резултатите от преговорите с Тръмп и обеща да запознае и другите държавни глави от ШОС с постигнатите договорености.

След срещата в Аляска на 15 август специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че Путин е дал съгласие за гаранции за сигурността на Украйна като част от евентуално бъдещо мирно споразумение, макар че Москва все още не е потвърдила това официално.

В същото време в изказването си пред ШОС Путин продължи да защитава решението си да нападне Украйна, като отново обвини Запада за войната: "Тази криза не е предизвикана от руската атака срещу Украйна, а е резултат от преврат в Украйна, подкрепен и провокиран от Запада."

Той също така приписа войната на "непрекъснатите опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО", което според него е представлявало "директна заплаха за сигурността на Русия".

Изявлението на Путин идва дни след като Русия проведе втората по големина въздушна атака срещу Украйна от началото на войната и след като френският президент Еманюел Макрон заяви, че Путин е изправен пред краен срок, определен от Тръмп за понеделник, 2 септември, за да се съгласи на мирни преговори със Зеленски.

Според Макрон, ако руският лидер не се съгласи, "това ще покаже отново, че президентът Путин е манипулирал президента Тръмп".