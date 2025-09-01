Отново у дома: Григор Димитров зарадва деца в Хасково
Най-добрият ни български тенисист Григор Димитров се прибра изненадващо в Хасково.
Това стана ясно от снимка, публикувана в официалния профил на фондацията му в Instagram.
Той се завърна в родния си град и зарадва малките тенис таланти.
Децата имаха шанс да получат съвети, автографи и най-важното - вдъхновение от своя идол.Припомняме, че Димитров се възстановява след тежка контузия, заради която драматично се оттегли от Уимбълдън.
Пред изданието Menswear преди дни той сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта и на този етап възстановяването му отнема повече време от очакваното.
Гришо се радва и на любовта в лицето на новата си приятелка - красавицата Ейса Гонсалес. Тя е популярна актриса и певица.
