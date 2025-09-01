  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +23 / +24
Варна: +22 / +23
Сандански: +24 / +25
Русе: +23 / +24
Добрич: +21 / +21
Видин: +24 / +24
Плевен: +22 / +23
Велико Търново: +20 / +22
Смолян: +16 / +17
Кюстендил: +20 / +21
Стара Загора: +23 / +23

Темата за еврото влиза в учебниците

  • Сподели в:
  • Viber
Темата за еврото влиза в учебниците
A A+ A++ A

Ще настъпят промени в съдържанието на учебниците, които се използват в училищата. Причината е, че в тях ще бъде отразено приемането на еврото в България. Това казаха за "Фокус" от пресцентъра на МОН.

За някои класове се очаква това да се случи още през следващата учебна година.

"Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност да се правят промени в съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение в одобрените познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Корекциите могат да бъдат следствие от промяна на нормативната уредба, обективна промяна на факти, обстоятелства, статистики и др. В този смисъл заради обективно необходими промени в съдържанието на учебниците, произтичащи от приемането на еврото в България, стартират и процедури за редакции", обясниха от МОН.

"В учебниците за първокласниците те могат да бъдат нанесени още от следващата учебна година. Това е така, защото срокът за ползването им при тях е едногодишен. За останалите класове е три години, но учебната 2025/2026 година ще бъде последната на ползване на учебниците на още няколко випуска - II, V, VI клас, както и на учебниците по компютърно моделиране и информационни технологии за VII клас", уточняват от просветното ведомство.

От МОН обясниха, че в съдържанието на учебниците също ще бъдат нанесени корекции, където е необходимо. Преждевременно учебници няма да бъдат отпечатвани и няма да се правят допълнителни разходи.

"Важно е да се отбележи, че подготовката на учениците не се изчерпва само с написаното в учебниците, учебните тетрадки и помагалата. Учителите имат пълна свобода да променят задачите и да дават различни от тези в учебниците както при преподаването в клас, така и при възлагането на задачи за домашна работа и работа по проекти", категорични са от МОН.

С писмо МОН ще напомни на учителите, че в процеса на обучение в зависимост от темата на урока, следва да обръщат внимание и да информират учениците по подходящ и разбираем начин за въвеждането на еврото като парична единица в Република България. Издателства са предвидили свои инициативи за информиране за въвеждането на еврото, които ще обявят по избран от тях начин.

#евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?