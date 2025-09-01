Корнелия Нинова: Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова категорично отхвърли твърденията, че по време на нейния мандат като министър на икономиката е изнасяно оръжие за Украйна. В публикация в социалните мрежи тя реагира остро на изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според което една трета от оръжията за Украйна са от България.

"Докато аз съм министър на икономиката, оръжие за Украйна няма да се изнася," заяви Нинова, като разкри, че е казала това лично на Урсула фон дер Лайен на среща през април 2022 г. в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков.

"Сега платените клакьори гракнаха - Нинова е виновна, тя ги изнесе. Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно. Който иска да бъде лъган и манипулиран, си е негов проблем.", отсече бившата лидерка на БСП.

Нинова посочи пет ключови момента в своята позиция. Първо, тя вече е спечелила дело на последна инстанция срещу лица, твърдели, че по време на нейния мандат е изнасяно оръжие за Украйна. Второ, тя е била министър само четири месеца след началото на войната, като правителството е било свалено, и през този период нищо не е изнасяно за Украйна.

Третият момент в позицията на Нинова е, че решението за износ е било взето впоследствие от Народното събрание, където тя е гласувала против. Четвърто, тя твърди, че всички последвали правителства – служебните на Румен Радев и редовните на ГЕРБ – са изнесли "всичко, което имаме".

Нинова също така отбеляза, че разрешение за износ се дава само след подписи от множество институции, включително МВР, МВнР, МО, ДАНС, ДАР, КОС и Военно разузнаване, но "целият огън се хвърля само лично срещу мен".

"И да ви кажа, че и това няма да ме спре да изобличавам всяка лъжа и манипулация на задкулисието", завърши Нинова своята публикация.

Позицията на лидера на "Непокорна България" идва в контекста на продължаващите дебати относно българската подкрепа за Украйна и ролята на различните правителства в този процес. Въпросът за износа на оръжие за Украйна остава политически чувствителна тема в България, като различните политически сили заемат противоположни позиции.