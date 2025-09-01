Голям пожар в Белослав, горят къщи

Пожар, тръгнал от сухи треви и храсти, се е разпространил бързо заради силния вятър и е достигнал до 3-4 къщи в един от крайните квартали на Белослав. Това съобщи БНР.

Огнената стихия е унищожила две къщи до момента, потвърди Тихомир Тотев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).



Девет противопожарни екипа са изпратени на ул. "Роза", предаде агенция "Фокус".

Огънят е предизвикан от горене на кабели за извличане на цветен метал.

Няма пострадали, каза за Радио Варна кметът на Белослав Деян Иванов.