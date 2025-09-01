Бивш евродепутат от ГЕРБ: Руски негодници се опитаха да убият Урсула фон дер Лайен

Бившият евродепутат от ГЕРБ-ЕНП Александър Йорданов, който преди години бе и председател на българския парламент, определи като опит за убийство инцидента край Пловдив със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. При него се оказа, че чрез външна намеса са били блокирани GPS навигационните системи.

"Близко до ума е, че това са руски негодници или луднали нашенски путинофили", написа той в профила си във фейсбук.

Според Йорданов днешният режим в Кремъл и русофилията са смъртна опасност за нашия народ и държава.

Опитът да бъдат убити в България председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс и придружаващите ги лица, се оказа неуспешен. Но е факт, че той бе направен. Но кой може да иска тяхната гибел? Близко до ума е, че това са руски негодници или луднали нашенски путинофили.

И си спомням за трагедията на 10 април 2010 г., когато самолет Ту-154М на полските военновъздушни сили стана обект на сходна руска терористична атака край Смоленск. В трудни метеорологични условия руските авиодиспечери отвеждат самолета извън полосата на кацане. Тогава загинаха всички 96 души на борда, включително президентът Лех Качински и съпругата му, както и представители на политическия, военен, културен и духовен елит на страната.

Вчера, благодарение на хубавото време и изключителните умения на европейските пилоти в Пловдив бе избегнато най-лошото.

Но терористичната акция би трябвало да ни отвори очите, че Руската федерация постепенно се опитва да пренесе войната и на българската територия. А това означава, че е време да се предприемат от българските служби за сигурност много по-активни действия за пресичане на антибългарските и антиевропейски провокации у нас. Докле е мъничка змията е редно да ѝ се строши главата. Защото не сторим ли това, свободата ни ще си остане само на хартия. В реалния живот няма да я има.

Днешният режим в Кремъл и русофилията са смъртна опасност за нашия народ и държава.