Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

По време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. Това посочиха от правителствената информационна служба по повод информация във в. "Файненшъл таймс".

От службата допълват, че

с цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение (РВД) незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства

(инструментална система за кацане).

Също така отбелязват, че наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

Правителствената информационна служба уточнява още, че не се е наложило пренасочване на полета като по предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането е било предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен е изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

По-рано днес в своя статия авторитетното издание "Файненшъл таймс"

съобщи за инцидетна със самолета и уточни, че се е наложило той да кацне, използвайки хартиени карти.

Изданието се позовава на три източника. Според вестника инцидентът се разследва като руска операция. Българската дирекция „Въздушно движение“ потвърди инцидента в изявление за Financial Times