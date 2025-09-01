  • Instagram
Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив

Атанас Чобанов: НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и други клети служби проспаха инцидента с Фон дер Лайен в Пловдив
Поправете ме ако бъркам. GPS сигнал се заглушава с мощно радио. Мощното радио дето спря сигнала на Летище Пловдив е било някъде из тракийско равно поле, но не много далеч от летището.

Това написа във "Фейсбук" Атанас Чобанов.

Шефката на Еврокомисията би трябвало да я чакат в Пловдив цяла армия на НСО, ДАНС, Военно контраразузнаване и каквито там клети служби има държавата. Те би трябвало да имат техника да чуят това радио и като са получили сигнал за проблем с GPS-а на летището би трябвало да се юрнат да го намерят и да го спрат.

Навремето гледахме във филма "Щирлиц" как преди 80 години едни фашистки камионетки с пеленгатори в Берлин ловяха руски радисти, че даже и ги хващаха без "би трябвало"...

#Урсула фон дер Лайен

