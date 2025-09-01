Предполагаема руска атака принуди самолета на Урсула фон дер Лайен да кацне без GPS в Пловдив

Руска намеса изключила навигациите на летището в Пловдив и възпрепятствала кацането на самолета на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен у нас в неделя. Без GPS, екипажът бил принуден да използва хартиени карти и да приземи ръчно машината на пистата, твърди в публикация "Файненшъл таймс".

Предполагаемата руска атака, насочена срещу Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационните услуги на българско летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти, пише изданието, като се позовава на свои източници.

Самолетът е бил лишен от електронни навигационни средства, докато се е приближавал до летището на града. Според трима служители, информирани за инцидента, това е било третирано като руска операция за намеса.

"GPS системата в района на летището се изключи", цитиран е един от служителите. След като кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета взел решение да го приземи ръчно, използвайки аналогови карти, добавиха те. "Това беше неоспорима намеса", цитира източника си "Файненшъл таймс".

Българската агенция за управление на въздушното движение е потвърдила инцидента в изявление пред медията.

"От февруари 2022 г. насам се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване на [GPS] и напоследък на случаи на подправяне на сигнали", се казва в съобщението. "Тези смущения нарушават точното приемане на [GPS] сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи", пише в публикацията на "Файненшъл таймс".

Кремъл и Европейската комисия също са били потърсени за коментар.

Публикацията отбелязва, че инцидентите със заглушаване на GPS сигнали са се увеличили значително в Балтийско море и източноевропейските държави близо до Русия през последните години, засягайки самолети, лодки и цивилни, които използват услугата за ежедневна навигация.

Фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

България е един от най-важните европейски доставчици на военна техника за Украйна, първоначално на остаряло оръжие от съветската епоха в първите месеци на войната, а сега на артилерия и други продукти, произведени от голямата отбранителна промишленост на страната, отбелязва "Файненшъл Таймс". Изтъква се още, че Фон дер Лайен е напуснала Сопот със същия самолет, но без инциденти след посещението.