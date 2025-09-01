Промени в наредба намаляват бумащината за джипитата
Промените в Наредба 15 за имунизациите в Република България, които ще облекчат административната тежест за общопрактикуващите лекари, влизат в сила от днес.
Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.
Чрез нея ще се създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар.
Така всяко джипи ще може дистанционно да заявява ваксини, да следи наличностите по партиден номер и срока на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.
Електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.
От Министерството на здравеопазването са изпратили подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система до Българския лекарски съюз.
Още по темата:
- » Личните лекари и лекарите специалисти искат потребителската такса да се повиши, но не се ангажират с определена сума
- » Обсъждат потребителска такса от 4 евро при личните лекари
- » Какво включва годишният профилактичен преглед при личния лекар?