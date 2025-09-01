Промени в наредба намаляват бумащината за джипитата

Промените в Наредба 15 за имунизациите в Република България, които ще облекчат административната тежест за общопрактикуващите лекари, влизат в сила от днес.

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.

Чрез нея ще се създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар.

Така всяко джипи ще може дистанционно да заявява ваксини, да следи наличностите по партиден номер и срока на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.

Електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

От Министерството на здравеопазването са изпратили подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система до Българския лекарски съюз.