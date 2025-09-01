Ако намерят черния леопард, властите няма да го отсрелят

Черният леопард, забелязан последно в Силистрeнско, няма да бъде отстрелян, защото Министерството на околната среда не е издавало такова разрешение. Това става ясно в отговор от ресорното ведомство, предаде БТВ.



Те категорично заявиха, че няма как да се позволи отстрел на животно, включено в Червената книга.

Информацията, че хищникът е на прицел дойде от Силистра и Тутракан, където местните власти разрешиха на ловците да стрелят срещу леопарда. Това провокира природозащитници да напишат петиция до българските и европейски институции с искане за спасяването на дивото животно.

„Изключително дразнещо е да се твърди от Силистра и от Тутракан, че някой им е дал „зелена светлина“ да стрелят по това животно, защото всички дълбоко се надяваме, че Силистра и Тутракан са в Европа, а не още във времената на ловците и събирачите“, коментира Мирослава Петрова, която е организатор на акцията за защита на черния леопард.



Министерството на околната среда и водите категорично се разграничи и заяви, че не е издавано разрешение за отстрел: Видът черен леопард не е местен, а съгласно действащото законодателство, разрешение за всякакви форми за отстраняване на животни се дават само за местни видове.

За спасяването на хищника се обяви и ловецът, който преди години застреля ягуара Алонсо при бягството му от ловешкия зоопарк.

„Според мен не трябва да бъде отстрелян, защото до момента няма никакви щети, нищо не е забелязано да е направило животното, нито има посегателства върху хората, нито има посегателства върху домашни животни“, каза Денко Цанков.