Безработица в България се повишава леко през юли

Равнището на безработицата в ЕС е било 5,9 на сто през юли 2025 година. Това представлява спад спрямо отчетените през юни 2025 г. и юли 2024 г. 6 на сто. Безработицата в еврозоната също се е понижила - до 6,2 на сто спрямо отчетените 6,3 на сто през предходния месец и 6,4 на сто през юли 2024 г.), съобщи днес европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

За България, спрямо методологията на Евростат, безработицата през юли е достигнала 3,7 на сто - леко повишение спрямо предходния месец, когато тя бе на ниво от 3,6 на сто. Безработицата обаче се понижава спрямо отчетените 4 на сто през юли 2024 година.

БТА припомня, че според методологията на Агенцията по заетостта безработицата в България през юли е била 5,29 на сто. Агенцията по заетостта определя равнището на безработица като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при преброяването на населението от 2021 година.

Без работа в страната ни са били 112 000 души - с 3000 повече от предходния месец и с 9000 по-малко спрямо юли 2024 година.

По оценки на Евростат 13,025 милиона души в ЕС, от които 10,805 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2025 година.

В сравнение с юни 2025 г. безработните са намалели със 165 000 души в ЕС и със 170 000 в еврозоната.

В сравнение с юли 2024 г. безработните са по-малко със 105 000 и в ЕС и със 161 000 в еврозоната.

Сезонно изгладените данни показват, че най-високо е нивото на безработицата през юли в Испания - 10,4 на сто, Финландия - 9,5 на сто и Швеция - 8,7 на сто. Най-ниско е в Малта - 2,6 на сто, Чехия – 2,8 на сто и Словения - 2,9 на сто.

Младежка безработица

През седмия месец на годината 2,801 милиона млади хора (на възраст под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,227 милиона - в еврозоната. През юли 2025 г. равнището на младежката безработица е 14,4 на сто в ЕС, спад спрямо юни (14,8 на сто), и 13,9 на сто в еврозоната, което представлява също спад от 14,3 на сто спрямо предходния месец.

В сравнение с юни 2025 г. младежката безработица e намаляла с 81 000 души в ЕС и с 64 000 души в еврозоната.

В сравнение с юли 2024 г. младежката безработица е намаляла със 189 000 души в ЕС и със 155 000 в еврозоната.



За България Евростат отчита младежка безработица през юли от 16 на сто, което е ръст спрямо отчетените през юни 15 на сто и по-сериозно увеличение спрямо седмия месец на 2024 г., когато бе 14,4 на сто.

Безработица по пол

През юли 2025 г. равнището на безработица при жените в ЕС е била 6 на сто, което е спад спрямо 6,1 на сто през предходния месец, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8 на сто – без промяна спрямо юни.

В еврозоната равнището на безработица при жените е било 6,4 на сто, спад също с 0,1 пр. п. спрямо юни (6,5 на сто) и понижение от 6,6 на сто спрямо юли 2024 г. Нивото на безработица при мъжете е било 6,1 на сто през юли, спад с 0,1 пр. п. спрямо юни (6,2 на сто) и понижение от 6,2 на сто през същия месец на 2024 г.

За България равнището на безработица при жените през юли е възлизало на 3,4 на сто, без промяна спрямо юни и спад с 0,5 пр. п. спрямо седмия месец на 2024 г. (3,9 на сто).

Нивото на безработица сред мъжете в страната ни през юли е било 3,9 на сто, което е ръст спрямо отчетените през юни 3,8 на сто и спад спрямо същия месец на 2024 г. (4,1 на сто).

Методологията на Евростат обхваща безработните лица на възраст от 15 до 74 години, които са без работа, на разположение са да започнат такава в рамките на следващите две седмици и активно са търсили работа през предходните четири седмици.