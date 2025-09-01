Навършват се 10 месеца от трагедията в Нови Сад
Навършват се 10 месеца от трагедията в Нови Сад, отнела живота на 16 души. На 1 ноември 2024 година козирката на новореновираната жп гара в сръбския град се срутва.
Мнозина посочиха корупцията в правителството и президента Александър Вучич като главна причина за трагедията, което разпали вълна от мащабни антиправителствени протести продължаващи 10-и месец. Очаква се днешният ден да бъде белязан от нови протести в страната, като организация има и от малка група привърженици на Вучич, за съответен антипротест.
Още по темата:
- » Студенти и граждани блокираха съда в Нови Сад
- » Сблъсъци на протест в Нови Сад: Студенти твърдят, че са бити от полицията с палки
- » Съдът в Нови Сад е евакуиран заради бомбена заплаха
Коментирай
Най-четено от Свят
Фон дер Лайен: Путин е хищник, който няма да се промени16:00 31.08.2025 | Свят
Тръмп поиска съд за Джордж Сорос и сина му: Тези лунатици разкъсват Америка!21:00 27.08.2025 | Свят
Последно от Свят