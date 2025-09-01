Навършват се 10 месеца от трагедията в Нови Сад, отнела живота на 16 души. На 1 ноември 2024 година козирката на новореновираната жп гара в сръбския град се срутва.

Мнозина посочиха корупцията в правителството и президента Александър Вучич като главна причина за трагедията, което разпали вълна от мащабни антиправителствени протести продължаващи 10-и месец. Очаква се днешният ден да бъде белязан от нови протести в страната, като организация има и от малка група привърженици на Вучич, за съответен антипротест.