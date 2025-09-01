  • Instagram
Влиза в сила забраната за внос, продажба и използване на козметични продукти, съдържащи ТРО
От днес се забраняват вносът, продажбата и използването на козметични продукти, съдържащи триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТРО). Това съобщиха на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция.

Забраната се налага съгласно публикувания в Официален вестник на ЕС Регламент 2025/877 на Комисията от 12 май 2025 г. за изменение на Регламент № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата в козметични продукти на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията.

Регламентът е задължителен за прилагане на територията на България, поради което от днес забраната ще обхване пускането на пазара, продажбата и употребата на налични количества гел лакове, съдържащи ТРО, в търговска мрежа, козметични салони и студиа.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции.

Съставката триметилбензоил дифенилфосфин оксид (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти, е класифицирана от Европейския съюз през октомври 2023 г. като токсична за репродукцията. Ако при провери в козметични обекти след 1 септември се открият продукти, съдържащи ТРО, регионалните здравни инспекции ще издават предписания за тяхното спиране и изтегляне от употреба, анонсираха още през август от Здравното министерство.

