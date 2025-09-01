  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +23
Пловдив: +23 / +24
Варна: +22 / +23
Сандански: +24 / +25
Русе: +23 / +24
Добрич: +21 / +21
Видин: +24 / +24
Плевен: +22 / +23
Велико Търново: +20 / +22
Смолян: +16 / +17
Кюстендил: +20 / +21
Стара Загора: +23 / +23

Цените по морето падат през септември

  • Сподели в:
  • Viber
Цените по морето падат през септември
A A+ A++ A

От първи септември цените на олинклузив пакетите в курортния комплекс Слънчев бряг са драстично намалени от 30 до 50%. Това каза председателят на Асоциацията на туристическия бизнес в България Елена Андонова, предава БНР.

Междувременно се задават поредните протести на хотелиерите, ако държавата продължи да забавя изплащането на средствата за издръжката на украинските бежанци.

От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита курортния комплекс Слънчев бряг този сезон.

Нови по-ниски цени на туристическите пакети предлагат хотелиерите от 1-и септември, каза Елена Андонова.

Кризата с недостига на персонал тази година е овладяна, но хотелиерите очакват за следващия туристически сезон нови мерки от страна на държавата.

#туризъм

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?