Няма сериозни щети след снощното наводнение в Дряново.
Почистват се шахтите и улиците от натрупаните наноси, посочи пред БНР директорът на общинското предприятие по чистотата Стефан Косев.
Дърветата, повалени от бурята по пътната мрежа, са отстранени.
Щети са нанесени по паркиран автомобил, върху който е паднал счупен клон.
Има няколко наводнени мазета в ниската част на града след краткия, но проливен дъжд, паднал снощи над Дряново
