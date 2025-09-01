  • Instagram
Новата водеща на "Ергенът" проговори! Първи подробности

Новата водеща на "Ергенът" проговори! Първи подробности
Водещата на "Ергенът: Любов в рая", който тръгва тази вечер, Райна Караянева и редакторката Цветина Дакова разкриха в Би Ти Ви някои моменти от риалитито.

Оказва се, че още първия ден Караянева намерила брачна халка точно пред входа на къщата, в която снимали. На нея било изписано женско име и тя видяла в това знак, че "Ергенът" ще завърши с много годежи. Тя обаче не разкри дали това наистина се е случило. Дакова каза, че е имало много смешни и драматични моменти и нарече предаването романтична комедия. Донякъде приличало на сериала "Приятели".

В първите дни ще има 6 двойки и нещата между тях се разиват изумително бързо. Като цяло в този сезон броят на дамите и кавалерите е равен, а не както досега един или няколко мъже с много момичета.

#"Ергенът"

