Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

Имаме повишаване на потребителската кошница с един лев нагоре спрямо миналата седмица и тя вече струва 98 лева. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

И тази седмица Иванов отчете наличието на един нормален пазар. "Вариациите са от сезонен характер", добави той.

Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 1 септември 2025 г.

Председателят на ДКСБТ сподели, че млади хора са го срещнали и попитали защо е необходимо да се следят цените на едро, като той им е отговорил, че това е необходимо, за да се види тенденцията, как върви и се развива пазарът на едро и потребителите да направят най-разумния избор на продукти.