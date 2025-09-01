Какво да правим с многото тиквички от градината: Рецепта за кисели тиквички

Тиквичките са един от най-популярните зеленчуци в българската кухня и често се отглеждат в домашни градини. Ако сте сред щастливците, които имат изобилие от тиквички през сезона, може би се чудите как да ги използвате по най-добрия начин. Една от най-вкусните и практични опции е приготвянето на кисели тиквички – традиционна българска туршия, която ще ви радва през цялата зима. В тази статия ще ви представим една лесна и вкусна рецепта за кисели тиквички.

Необходими продукти:

2 кг млади тиквички (около 10-12 броя)

1 литър вода

1 литър ябълков оцет (или бял винен оцет)

4 супени лъжици сол

3 супени лъжици захар

5-6 скилидки чесън

1 глава лук

1 връзка копър

1 връзка магданоз

1 чаена лъжичка черен пипер на зърна

1 чаена лъжичка синапено семе

1 чаена лъжичка кориандър

Инструкции:

Подготовка на тиквичките:

Измийте добре тиквичките и ги нарежете на кръгчета или полукръгчета с дебелина около 1 см. Можете също така да ги нарежете на дълги ленти, ако предпочитате.

Тънки пинизи за перфектните кисели краставички: Кога, как и защо

Традицията повелява...: Типичната българска туршия

Приготвяне на саламурата:

В голяма тенджера смесете водата, оцета, солта и захарта. Загрейте сместа на среден огън, докато солта и захарта се разтворят напълно. Оставете саламурата да изстине напълно.

Подреждане на тиквичките:

В чисти буркани подредете нарязаните тиквички, като редувате слоеве от тиквички, чесън, лук, копър, магданоз и подправки. Важно е да натъпчете добре тиквичките, за да няма въздушни джобове.

Заливане със саламура:

След като всички буркани са пълни, залейте тиквичките със студената саламура, като се уверите, че течността покрива напълно зеленчуците.

Заключване на бурканите:

Затворете бурканите плътно с капачки и ги оставете на хладно и тъмно място за около 2-3 седмици, за да ферментират. През това време проверявайте периодично дали бурканите са добре затворени и дали няма признаци на мухъл.

Съхранение:

След като тиквичките са готови, можете да ги съхранявате в хладилник или на друго хладно място. Те ще бъдат готови за консумация след около месец и могат да се съхраняват до няколко месеца.

Киселите тиквички са идеални за гарнитура към различни ястия, като месо, риба или просто като част от мезе плато. Тази рецепта не само ще ви помогне да използвате изобилието от тиквички, но и ще ви осигури вкусен и здравословен продукт за зимните месеци. Насладете се на домашно приготвените кисели тиквички и споделете рецептата с приятели и семейство!