Сафрид има само на две места по Южното Черноморие

Сафрид има само на две места по Южното Черноморие
Рибарите на юг от Буртгас ловят само сафрид и попчета. "Лефер и малък паламуд още не сме виждали. Сафрид има на две места - до устието на Ропотамо и край Черноморец. До Ропотамо вадят по 5 - 6 колограма сафрид на ден, а край Черноморец - 1 - 2 килограма. От събота се появиха и попчетата", разказа пред Труд news опитният риболовец Жельо Попов. Попчетата са едри, наричат ги още "Лихнус", обясни Попов.

Вече поставят и есенните даляни. до ден - два ще са готови съоръженията на "Кору чешма" - срещу къмпинг "Златна рибка", и в Райския залив.

Далянът на "Кору чешма" обикновено е барометър за паламуда, там се лови най - много паламуд през есента.

Далянът е неподвижно морско риболовно съоръжение. Състои се от мрежи, разположени вертикално във водата. Чрез него се лови риба от движещите се край брега рибни пасажи - предимно цаца (копърка, трицона), сафрид или хамсия, обясняват морските вълци.

До втората половина на XX век даляните са ловели също скумрия и паламуд, но днес тези риби са рядкост в мрежите.

Носещата конструкция е изградена от колове, закрепени за морското дъно и свързани с тел в горния край. На тях се закрепят мрежите - права преградна мрежа, която отклонява пасажа, и затворена, в която се събира рибата.

