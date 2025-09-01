Венета Райкова е новото лице на „Преди обед“

Венета Райкова е новият автор и водещ на обичаното токшоу „Преди обед“. Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир. През годините Венета утвърждава името си като лице на редица високо-рейтингови предавания, автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-награждаваните и четени съвременни български писатели.

Със своята харизма, богат журналистически опит и признат литературен талант, Венета Райкова ще внесе нова енергия и вдъхновение в „Преди обед“, предлагайки на зрителите едновременно интересни разговори и позитивно настроение, пишат от медията.

Есенният сезон на „Преди обед“ обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В „Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре. В „Да драснем клечката“ тя ще провокира зрителите да коментират разпалено по тема от седмицата, а всеки петък ще представя най-остроумните коментари от социалните мрежи с неподправения си талант на стедъп комик. Оля ще бъде и част от коментаторския панел в специалните студиа, посветени на „Ергенът: Любов в рая“ с водещ Яна Донева.

„Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс и ще срещне зрителите с Олег Шапиро – бивш „професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра. Верен на стила си, Дочев ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.