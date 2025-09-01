От днес влиза в сила поскъпването на тол таксите

От днес, 1 септември, влиза в сила второто планирано увеличение на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона с 10%. Това е втория етап от поетапното поскъпване, заложено с правителствено решение от март тази година, съобщи Националното тол управление.

Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 година, когато цените също бяха актуализирани с 10%. С днешното увеличение общото поскъпване на тол таксите достига 20% за годината, според решението на Министерския съвет.

Конкретен пример за поскъпването

От пътната агенция дават конкретен пример: ако до 1 април 2025 година маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е била 11 лева, а от днес ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Винетките остават без промяна

Важно уточнение е, че цените на винетките за леките автомобили остават непроменени. Увеличението засяга само тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона.

Основанието за увеличението

Поетапното изменение на тарифата е предвидено с Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 година. Според правителството целта е осигуряване на повече средства за поддръжка и модернизация на пътната инфраструктура.

Очакваните приходи от винетни и тол такси трябва да достигнат нива от над 1 милиард лева на годишна база, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. "Приходите от пътни такси от началото на годината са в размер на 660 милиона лева, ние очакваме да изпълним целта на бюджета - милиард и 10 милиона лева", каза той.

Превозваческите организации са изразявали недоволство от увеличенията, като предупреждават, че по-високите тол такси неминуемо ще доведат до поскъпване на транспортните услуги и крайните цени на стоки и храни.