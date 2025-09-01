Депутатите се връщат в парламента

След лятната ваканция народните представители се завръщат в пленарната зала, за да дадат старт на новия политически сезон. Очаква се седмицата да бъде напрегната, тъй като в дневния ред са заложени редица спешни теми, сред които изготвянето и обсъждането на Бюджет 2026, както и продължаващата водна криза в различни региони на страната.

Друга важна задача пред парламента ще бъде изборът на нов състав на Комисията за противодействие на корупцията. Политическите сили вече заявиха, че ще настояват за бърз напредък по темата, предвид обществения интерес и ангажиментите по отношение на върховенството на закона.

Седмицата ще бъде белязана и от очакваното внасяне на вот на недоверие към правителството, подготвян от опозицията. До момента не е ясно дали ще се съберат необходимите гласове, но политическите анализатори очакват ожесточени дебати в пленарната зала.

На фона на законодателната дейност продължава напрежението между институциите по въпроса за назначаването на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. След като президентът Румен Радев отказа да подпише указа за назначаване на временно изпълняващия длъжността Деньо Денев, правителството е в процес на съгласуване на нова кандидатура.

В допълнение, в рамките на седмицата се очаква развитие и по няколко случая от криминално-политически характер. Адвокатите на варненския кмет Благомир Коцев ще поискат промяна на мярката му за неотклонение, а следствието по т. нар. афера „Митници“ може да предостави нови подробности за схемите, обхванали държавни служители и бизнесмени.

Първите дни от новата сесия се очаква да дадат ясна представа за приоритетите на политическите сили и за стабилността на управляващата коалиция преди старта на есенния политически цикъл.