Фон дер Лайен в Сопот: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна на летището в Пловдив. Оттам тя се отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

Снимка: Министерски съвет

"България има много силна традиция в ЕС. Най-големият частен работодател в страната е в отбранителната индустрия. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре", заяви Фон дер Лайен.

"В Сопот ще бъдат открити нови работни места. С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности", обясни тя.

По-рано премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия с букет рози. Визитата ѝ е част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.

Снимка: Министерски съвет

По време на посещението си в страната Фон дер Лайен проведе среща с българския министър-председател Росен Желязков. Двамата обсъдиха въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това те разгледаха завода и се запознаха с неговите възможности заедно на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и военния министър Атанас Запрянов.

Снимка: Министерски съвет

Премиерът Желязков запозна председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата обсъдиха също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

