Магнитни бури по дати и часове през м. СЕПТЕМВРИ 2025-а
Експертите прогнозират няколко геомагнитни бури през септември 2025 година, но ката цяло се очертава спокоен месец.
И така, какво ни очаква? 1-и и 2-и ще преминат спокойно. А на 3-и и 4-и магнитосферата ще се възбуди до 4 по Kp-индекса.
Това е обща скала за измерване на движенията в магнитното поле на Земята, тя регистрира не само бурите. Истинската „магнитка“ започва от Kp-5, по G-индекса това е G1. И такава ще има на 5 септември. След нея ще настъпи малка пауза с Kp-4.
А на 7 септември отново ще удари буря със сила G1, или Kp-5. „Афтършоковете“ ще усещаме още два дни — на 8 и 9 септември магнитосферата ще е с индекс Kp-4.
От 10-то до 13-то число ще бъде спокойно.
А на 14-то — отново смущенияна магнитосферата.
На следващия ден - 15-ти, ще има буря от G1. И на 16-то ще има поредното Kp-4.
От 17-и до края на месеца обстановката в геомагнитното поле ще бъде спокойна.
Следва да се подчертае, че това е само предварителна прогноза на специалистите, която може да се променя. Все пак новите слънчеви изригвания и изхвърлянето на коронална маса, провокиращи магнитните бури на Земята, е възможно да възникнат по всяко време.
Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури
Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.
За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.
Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.
Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.
Календар на магнитните бури през м. юни 2025 г. до дати и часове по EEST:
|Дата
|3ч
|6ч
|9ч
|12ч
|15ч
|18ч
|21ч
|1 сеп (Пн)
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|2 сеп (Вт)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3 сеп (Ср)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|4
|4 сеп (Чт)
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|6
|5 сеп (Пт)
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|4
|6 сеп (Сб)
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|7 сеп (Нд)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|8 сеп (Пн)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|9 сеп (Вт)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|10 сеп (Ср)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|11 сеп (Чт)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|12 сеп (Пт)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|13 сеп (Сб)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|14 сеп (Нд)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|5
|15 сеп (Пн)
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|4
|16 сеп (Вт)
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|17 сеп (Ср)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|18 сеп (Чт)
|4
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|19 сеп (Пт)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|20 сеп (Сб)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|21 сеп (Нд)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|22 сеп (Пн)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|23 сеп (Вт)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|24 сеп (Ср)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|25 сеп (Чт)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|26 сеп (Пт)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|27 сеп (Сб)
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|28 сеп (Нд)
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|29 сеп (Пн)
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|30 сеп (Вт)
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|4
Индекс на нивата на геомагнитната активност:
Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).
K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.
Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.
Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.
1 – Без значими смущения
2 – Незначителни смущения
3 – Слаба буря
4 – Лека буря
5 – Умерена буря
6 – Силна буря
7 – Много силна буря
8 – Екстремна буря
Какво е геомагнитна буря?
Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.
На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:
· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.
· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.
· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.
· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.
Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.
Как магнитите бури влияят върху хората?
Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:
· Главоболие
· Виене на свят
· Мигрена
· Гадене
· Повишаване или понижаване на кръвното налягане
· Обща слабост
· Сънливост
· Нарушение на съня
· Бърза умора
· Нарушена концентрация и производителност
· Раздразнителност
· Апатия
· Повишена емоционалност
· Остра реакция на различни ситуации
· Агресия
· Промени в настроението
· Обостряне на хронични заболявания
· Влошаване на концентрацията
· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.
За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:
· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден
· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение
· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове
· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки
· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото
· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни
· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове
· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря
· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес
· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито
· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар
Това са прости мерки, но наистина помагат. Ако смятате, че симптомите Ви са по-тежки от общоприетото или сте метеочувствителни, потърсете лекарска помощ.
