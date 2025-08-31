Магнитни бури по дати и часове през м. СЕПТЕМВРИ 2025-а

Експертите прогнозират няколко геомагнитни бури през септември 2025 година, но ката цяло се очертава спокоен месец.

И така, какво ни очаква? 1-и и 2-и ще преминат спокойно. А на 3-и и 4-и магнитосферата ще се възбуди до 4 по Kp-индекса.

Това е обща скала за измерване на движенията в магнитното поле на Земята, тя регистрира не само бурите. Истинската „магнитка“ започва от Kp-5, по G-индекса това е G1. И такава ще има на 5 септември. След нея ще настъпи малка пауза с Kp-4.

А на 7 септември отново ще удари буря със сила G1, или Kp-5. „Афтършоковете“ ще усещаме още два дни — на 8 и 9 септември магнитосферата ще е с индекс Kp-4.

От 10-то до 13-то число ще бъде спокойно.

А на 14-то — отново смущенияна магнитосферата.

На следващия ден - 15-ти, ще има буря от G1. И на 16-то ще има поредното Kp-4.

От 17-и до края на месеца обстановката в геомагнитното поле ще бъде спокойна.

Следва да се подчертае, че това е само предварителна прогноза на специалистите, която може да се променя. Все пак новите слънчеви изригвания и изхвърлянето на коронална маса, провокиращи магнитните бури на Земята, е възможно да възникнат по всяко време.

Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури

Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.

За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.

Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.

Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.

Календар на магнитните бури през м. юни 2025 г. до дати и часове по EEST:

Дата 3ч 6ч 9ч 12ч 15ч 18ч 21ч 1 сеп (Пн) 2 2 1 1 0 1 1 2 сеп (Вт) 2 2 2 2 2 2 2 3 сеп (Ср) 2 2 2 2 2 2 4 4 сеп (Чт) 4 4 4 4 4 4 6 5 сеп (Пт) 6 6 6 6 6 6 4 6 сеп (Сб) 4 4 4 4 4 4 3 7 сеп (Нд) 3 3 3 3 3 3 3 8 сеп (Пн) 3 3 3 3 3 3 3 9 сеп (Вт) 3 3 3 3 3 3 3 10 сеп (Ср) 3 3 3 3 3 3 2 11 сеп (Чт) 2 2 2 2 2 2 2 12 сеп (Пт) 2 2 2 2 2 2 2 13 сеп (Сб) 2 2 2 2 2 2 2 14 сеп (Нд) 2 2 2 2 2 2 5 15 сеп (Пн) 5 5 5 5 5 5 4 16 сеп (Вт) 4 4 4 4 4 4 3 17 сеп (Ср) 3 3 3 3 3 3 4 18 сеп (Чт) 4 4 4 4 4 4 3 19 сеп (Пт) 3 3 3 3 3 3 3 20 сеп (Сб) 3 3 3 3 3 3 2 21 сеп (Нд) 2 2 2 2 2 2 2 22 сеп (Пн) 2 2 2 2 2 2 3 23 сеп (Вт) 3 3 3 3 3 3 3 24 сеп (Ср) 3 3 3 3 3 3 2 25 сеп (Чт) 2 2 2 2 2 2 3 26 сеп (Пт) 3 3 3 3 3 3 3 27 сеп (Сб) 3 3 3 3 3 3 2 28 сеп (Нд) 2 2 2 2 2 2 1 29 сеп (Пн) 1 1 1 1 1 1 1 30 сеп (Вт) 1 1 1 1 1 1 4

Индекс на нивата на геомагнитната активност:​

Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).

K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.

Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.

Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.

1 – Без значими смущения

2 – Незначителни смущения

3 – Слаба буря

4 – Лека буря

5 – Умерена буря

6 – Силна буря

7 – Много силна буря

8 – Екстремна буря

Какво е геомагнитна буря?

Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.

На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:

· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.

· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.

· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.

· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.

Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.

Как магнитите бури влияят върху хората?

Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:

· Главоболие

· Виене на свят

· Мигрена

· Гадене

· Повишаване или понижаване на кръвното налягане

· Обща слабост

· Сънливост

· Нарушение на съня

· Бърза умора

· Нарушена концентрация и производителност

· Раздразнителност

· Апатия

· Повишена емоционалност

· Остра реакция на различни ситуации

· Агресия

· Промени в настроението

· Обостряне на хронични заболявания

· Влошаване на концентрацията

· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.

За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:

· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден

· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение

· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове

· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки

· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото

· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни

· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове

· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря

· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес

· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито

· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар

Това са прости мерки, но наистина помагат. Ако смятате, че симптомите Ви са по-тежки от общоприетото или сте метеочувствителни, потърсете лекарска помощ.