Разширяването на контингента на Северноатлантическия алианс в България ще предизвика ескалация на военно-политическата обстановка в Европа и ще подкопае доверието в Черноморския регион. Това заяви на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предават агенция ТАСС и "Фокус".



"Подобни действия от страна на НАТО (засилване на присъствието в България) водят до по-нататъшна ескалация на военно-политическата обстановка в Европа и гарантирано няма да допринесат за укрепване на доверието в Черноморския регион“, подчертава дипломатът.



Тя съобщи още, че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната. Според Захарова проектът включва съвместно изграждане и използване на военни съоръжения в района на село Кабиле, където е планирано да бъде разположена многонационалната бойно-тактическа група на НАТО, водена от Италия. Планът включва мащабно развитие на инфраструктурата, включително изграждането на нови казарми и комуникационни маршрути.



"Говорим за практическото изпълнение на плановете на алианса за увеличаване на числеността на групировката в България от сегашните малко над 1000 - 1200 души до 5000 военнослужещи, тоест до ниво бригада. Това за пореден път потвърждава, че НАТО продължава линията си на агресивна, неоправдана милитаризация на европейския континент", заявява официалният представител на руското външно министерство.



Тя припомня също, че преди това е започнала работа по разширяване на контингента на НАТО в балтийските страни и разполагането му във Финландия, а сега това се разраства.



"Сега стигнахме до България", обобщава Захарова.



По-рано говорителят на руското МВнР заяви, че Володимир Зеленски предприема стъпки за саботиране на процеса на мирните преговори в Украйна и продължаване на конфликта.



"Зеленски продължи да предприема стъпки за саботиране на процеса на мирните преговори и ескалация на конфликта. На 21 август той заяви пред чуждестранни журналисти за отказа на Киев да признае законно териториите, безвъзвратно загубени от кликата, повтаряйки своите заблудени максими за тяхната окупация“, заявява дипломатът.



Според нея, Зеленски "не цени волята на огромното мнозинство от жителите на тези региони, които искат да се обединят с Русия въз основа на резултатите от референдума от 2022 г.“



"На въпроса за мирно уреждане Зеленски излъга, опита се да обвини страната ни, че не иска да прекрати войната, отхвърли възможността за предоставяне на официален статут на руския език, вместо за мир мечтаеше за сили на НАТО, каза, че те трябва да бъдат разположени на суша, във въздуха и в морето“, заявява официалният представител на руското външно министерство.



"Във видеообръщението си на 24 август по случай Деня на независимостта на Украйна, лидерът на хунтата продължи да демонстрира войнственост“, продължава Захарова. "По-специално, той подчерта за това как Украйна никога повече в историята няма да бъде принудена да се срамува и да отстъпва... Но това, разбира се, е някаква психеделия“, обобщава руският дипломат.