Фон дер Лайен: Путин е хищник, който няма да се промени

x.com/vonderleyen
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта важността на засилването на отбранителните способности на Европа, твърдейки, че отбранителната позиция на ЕС е важна, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени".

По време на съвместна пресконференция в неделя с полския премиер Доналд Туск тя каза:

"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране. Следователно трябва да бъдем координирани, прецизни и бързи с нарастването на нашата отбранителна позиция в Европейския съюз и по-специално в държавите на фронтовата линия", каза председателят на ЕК.

Тя също така отбеляза, че Полша е най-големият инвеститор в отбрана в Европа и "вие ще бъдете най-големият бенефициент от програмата SAFE", обърна се тя към Туск.

"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да постигнем Европа, която да ни защитава", каза още Фон дер Лайен.


#Урсула фон дер Лайен

