Фон дер Лайен: Путин е хищник, който няма да се промени

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта важността на засилването на отбранителните способности на Европа, твърдейки, че отбранителната позиция на ЕС е важна, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени".

По време на съвместна пресконференция в неделя с полския премиер Доналд Туск тя каза:

"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране. Следователно трябва да бъдем координирани, прецизни и бързи с нарастването на нашата отбранителна позиция в Европейския съюз и по-специално в държавите на фронтовата линия", каза председателят на ЕК.

Тя също така отбеляза, че Полша е най-големият инвеститор в отбрана в Европа и "вие ще бъдете най-големият бенефициент от програмата SAFE", обърна се тя към Туск.

"За да съответстваме на готовността на Полша, предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност. Заедно можем да постигнем Европа, която да ни защитава", каза още Фон дер Лайен.

Putin has not changed.



In the last 25 years he started four wars.



He can only be kept in check through strong deterrence.



We must be precise and fast with the surge in our defence posture ↓ https://t.co/K8jFoTYIDt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025



