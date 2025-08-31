Супер жената княгиня Калина замяза на бабичка

Посещението на Симеон Сакскобургготски и дъщеря му княгиня Калина в Ботаническа градина „Борика“ край София неотдавна предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Вместо впечатленията от екзотичните над 600 растителни вида вниманието на хората бе привлечено от външния вид на Калина.

Княгинята, известна по света с прякора „принцесата терминатор“ заради силно изразената си мускулатура вследствие на усилени фитнес тренировки, отново шокира с визията си. Мнозина отбелязаха, че тя изглежда почти като набор на баща си.

„Ако не знаех, че е дъщеря му, щях да помисля, че са брат и сестра“, „Изглежда доста остаряла“, гласят коментари в интернет.

Физическата трансформация на Калина през годините отдавна буди интерес и шеги. Заради релефната си мускулатура и специфично телосложение тя често е обект на закачки, че може да влезе в юмручен двубой с всички принцеси в света и да ги „елиминира“ една по една. |

В социалните мрежи обаче се появиха и критики. Според мнозина промените във външността й са започнали след пристрастяване към пластичните операции, което е довело до трайно изменение в лицевите й черти. Съпругът й Китин Муньос обаче твърди, че промените във визията на княгинята са вследствие на много сериозен стоматологичен проблем, който дори е бил животозастрашаващ, и последвала лекарска грешка. След това се наложила и спешна операция.

Въпреки коментарите Калина и баща й изглеждаха в добро настроение по време на визитата. Те бяха лично разведени из ботаническата градина от създателя й Ясен Иванов, който разказа историята на мястото — от 1 първите насаждения-през юни 2015 г. до официалното откриване на 6 юни 2016 г. Днес на площ от 7 декара могат да се видят над 600 вида растения от цял свят.