  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +24
Пловдив: +19 / +25
Варна: +21 / +25
Сандански: +24 / +26
Русе: +19 / +23
Добрич: +20 / +23
Видин: +19 / +21
Плевен: +19 / +21
Велико Търново: +17 / +19
Смолян: +15 / +17
Кюстендил: +17 / +20
Стара Загора: +18 / +21

Депутатите си купуват нова система за гласуване със звук и видео за 3,5 млн. лв. без ДДС

  • Сподели в:
  • Viber
Депутатите си купуват нова система за гласуване със звук и видео за 3,5 млн. лв. без ДДС

БГНЕС - архив
A A+ A++ A

С нова система за гласуване, звук и видео ще се сдобият депутатите. За целта Народното събрание е заделило 3,5 милиона лева без ДДС, става ясно от обществена поръчка, съобщава "24 часа".

Новото оборудване за гласуване и за озвучаване ще е не само на пленарната зала, а и на голямата конферентна зала под нея, в която има 185 места. Настоящата система за гласуване беше пренесена от старата пленарна зала с преместването на работата на Народното събрание изцяло в бившия Партиен дом през есента на 2020 г. Депутатите обаче често се оплакват от бъгове в нея и че не им отчита гласа. А и системата беше обект на почти вандалски прояви, когато в самия край на 50-ото НС депутати от "Възраждане” изскубнаха кабелите, за да прекъснат микрофоните и да спрат работата по актуализираната пътна карта за климатична неутралност и промените в ПВУ за "Мини Марица-изток”.

При конфликтни ситуации в пленарната зала, при които се блокираше трибуната, се налагаше депутати да правят изказвания от място. Предаването на микрофона обаче беше трудно. С новата система официално ще бъде осигурена възможност да се правят изказвания от място. Вече ще има и предупредителен светлинен сигнал за времето за изказвания, за да не се налага председателят да напомня, че то изтича.

Новата система за гласуване освен "за”, "против” и "въздържал се”, ще позволява и промяна на вота по време на текущото гласуване.

#НС #гласуване

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?