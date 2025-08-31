Депутатите си купуват нова система за гласуване със звук и видео за 3,5 млн. лв. без ДДС

С нова система за гласуване, звук и видео ще се сдобият депутатите. За целта Народното събрание е заделило 3,5 милиона лева без ДДС, става ясно от обществена поръчка, съобщава "24 часа".

Новото оборудване за гласуване и за озвучаване ще е не само на пленарната зала, а и на голямата конферентна зала под нея, в която има 185 места. Настоящата система за гласуване беше пренесена от старата пленарна зала с преместването на работата на Народното събрание изцяло в бившия Партиен дом през есента на 2020 г. Депутатите обаче често се оплакват от бъгове в нея и че не им отчита гласа. А и системата беше обект на почти вандалски прояви, когато в самия край на 50-ото НС депутати от "Възраждане” изскубнаха кабелите, за да прекъснат микрофоните и да спрат работата по актуализираната пътна карта за климатична неутралност и промените в ПВУ за "Мини Марица-изток”.

При конфликтни ситуации в пленарната зала, при които се блокираше трибуната, се налагаше депутати да правят изказвания от място. Предаването на микрофона обаче беше трудно. С новата система официално ще бъде осигурена възможност да се правят изказвания от място. Вече ще има и предупредителен светлинен сигнал за времето за изказвания, за да не се налага председателят да напомня, че то изтича.

Новата система за гласуване освен "за”, "против” и "въздържал се”, ще позволява и промяна на вота по време на текущото гласуване.