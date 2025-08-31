Седмичен хороскоп от 1 до 7 септември 2025 г.

Овен

В първата половина на седмицата за Овните най-проблемната тема могат да се окажат отношенията с познати, приятели, съседи. Хората около вас могат да влизат в контакт изключително неохотно и да бъде трудно да получите съдействие от тях. Затова разчитайте на самите себе си – друга подкрепа на този етап не се очаква. Също така е необходимо да регулирате отношенията с колеги и подчинени в работния колектив. Темата за текущите дела и задължения може да ви поднесе неприятна изненада. Например, възможно е да получите невярна информация и по грешка да се заемете с напълно ненужно дело. В тези дни може и да се влоши вашето здравословно състояние и по обективни причини да не сте в състояние да изпълнявате планираната работа. Втората половина на седмицата е доста сложна от гледна точка на съхраняване на партньорски и семейни отношения. Внезапно, буквално от нищото и без сериозни поводи, могат да възникнат конфликтни ситуации.

Телец

В първата половина на седмицата Телците могат да се сблъскат с щети по имущество и финансови загуби. Темата за парите и притежанията може да се окаже най-проблемната и болезнена. Това се отнася както до възможно намаляване на доходите, така и до директни загуби. Не е изключено да се повреди скъпа битова техника – и в резултат ще ви се наложи да похарчите време и средства за ремонт или за закупуване на нова. Възможни са и драматични промени в любовта. Ако много цените приятелските си връзки, те могат да навредят на вашите любовни отношения. Постарайте се така да подредите нещата, че приятелите ви да не се пресичат с любимия човек – така ще съхраните връзката си. Втората половина на седмицата е противоречива. От една страна, ще можете чудесно и безгрижно да прекарвате времето си, особено в импровизирани весели събирания. От друга страна, могат да се развалят отношенията ви с някой от роднините, познатите или съседите.

Близнаци

В първата половина на седмицата у Близнаците може да се появи усещането, че сте обкръжени от непрекъснати проблеми и животът се превръща в препятствено трасе. Всичко трябва да постигате с големи лични усилия. Могат да се засилят семейни разногласия. Вашето желание за свободно прекарване на времето може да влезе в противоречие с домашните задължения. Особеност на момента е, че дори домашната работа ще вършите хаотично и епизодично, а това невинаги е добре според останалите членове на семейството. През втората половина на седмицата може да нараснат финансовите разходи. Основната част от тях ще бъде свързана с непредвидени и спешни ситуации – например, неочакван ремонт на битова техника или отстраняване на проблеми с автомобил. Неблагоприятно време за контакти с малко познати или напълно непознати хора. В този момент могат да се активизират тайните ви недоброжелатели.

Рак

В първата половина на седмицата за Раците е неблагоприятно време за далечни пътувания и екскурзии. Нежелателно е да се разхождате сами на непознати места, поради риск да се изгубите. Бъдете внимателни. Не бива да се доверявате на случайни познати, особено ако срещата е в обществен транспорт. Пазете личните си тайни и не разкривайте подробности за личния си живот на случайни спътници или хора, с които сте се запознали онлайн. От такива контакти могат да възникнат неприятности. Втората половина на седмицата е свързана със засилена потребност от самостоятелни действия. Ако досега сте позволявали на някого да взема решения вместо вас или да ви влияе, то сега всяка опит за натиск е напълно недопустим и безрезултатен. Можете да бъдете категорично настроени срещу всякакво вмешателство в личния ви живот от страна на роднини и членове на семейството. Това може да доведе до напрежение и конфликти в дома.

Лъв

В първата половина на седмицата Лъвовете могат остро да почувстват недостиг на пари за определени покупки. Преразгледайте плановете си и се съсредоточете върху най-необходимото. Финансовото състояние ще се отрази и на хармонията в партньорските отношения. Възможно е спешно да ви се наложи да намерите значителна сума – например, поради повреда в автомобила и последващи разходи за ремонт. Едновременно с това може да има забавяне на заплата. Втората половина на седмицата ще бъде време на вътрешни съмнения и преоценка на постъпките ви. Причина за това могат да бъдат усложнения в работата, когато действията ви се сблъскват със силно противопоставяне от влиятелни хора. Промяната на подхода към постигане на целите може да бъде полезна за личностното ви развитие, но в близка перспектива няма да ви донесе бърз резултат.

Дева

В първата половина на седмицата при Девите най-проблемната тема може да бъде кариерата и партньорството. В брачните отношения могат да се засилят противоречията. Ще бъдете склонни към самостоятелно поведение и настойчиво отстояване на убежденията си. Възможно е неведнъж да се сблъскате в спорове с опоненти и да забравите за спокойния живот. Външните обстоятелства често ще вървят срещу вашите очаквания и ще ви се налага да постигате много с усилия и борба. Една от напрегнатите теми може да бъде кариерата и отношенията с началници. Не са изключени импулсивни решения, които да променят рязко професионалната ви дейност. Втората половина на седмицата е неблагоприятна за безцелно забавление. Препоръчва се да се въздържате от нощни клубове, дискотеки и дълги сбирки с приятели. Прекарването на време извън дома може да предизвика негативна реакция у семейството. Особено нежелателно е да давате или вземате пари на заем от приятели.

Везни

В първата половина на седмицата Везните могат да преживеят напрегнат период по отношение на властта и закона. Ако сами управлявате автомобил, нараства вероятността да нарушите правилата за движение и да получите глоба. Възможни са и трудности в обучението или по време на туристически пътувания. Може да се окажете в ситуация, когато вашето мнение и позиция по дадени въпроси са напълно игнорирани. За активни хора това може да е изключително неприятно. В тези дни е възможно и влошаване на здравето. През втората половина на седмицата звездите ви съветват да забавяте темпото, където е възможно. Сега ще сте склонни към прекалено независимo и свободолюбиво поведение. Само по себе си желанието за самостоятелност не е лошо, но всичко опира до мярката и готовността за самоограничение, когато вашата свобода започва да засяга другите.

Скорпион

В първата половина на седмицата Скорпионите ги очаква неспокойно време. Причина за безпокойството могат да бъдат отношенията с приятели. На приятелско събиране е възможна конфликтна ситуация. Ако финансовото ви положение е сложно, то може да се влоши още повече заради задължения. Крайно нежелателно е да давате или да вземате пари на заем. В романтичните отношения картината е противоречива. От една страна, може да се засили физическото привличане и интимната сфера да излезе на преден план. От друга страна, отношенията могат да станат нестабилни и трудни за контрол. Във втората половина на седмицата бъдете готови за изненади при подготовка за пътуване. Възможни са проблеми с документи или внезапна отмяна на планове. Вероятността от пътнотранспортни произшествия и нарушения на правилата за движение също е повишена.

Стрелец

В първата половина на седмицата Стрелците могат да се сблъскат с неблагоприятни външни обстоятелства. Основните трудности могат да бъдат свързани с кариерата и партньорските отношения. Може да почувствате, че напрежението в семейството и в брака нараства, а едновременно с това и служебните натоварвания. Поведението на партньора може да бъде непредсказуемо и неуправляемо, което ще увеличи проблемите като снежна топка. Възможно е да е по-разумно да не изразходвате сили в безкрайни спорове, а да оставите ситуацията да отмине. Звездите казват, че тези пертурбации ще са временни и по-добре е просто да ги изчакате. Втората половина на седмицата е свързана с финансова нестабилност. Възможно е често да променяте плановете си поради неочаквани ситуации, технически повреди или аварии. Отношенията с приятели също ще са нестабилни.

Козирог

В първата половина на седмицата звездите ви съветват да обърнете особено внимание на здравето си. Избягвайте преохлаждане, дръжте краката си на топло. Физическото претоварване също е неблагоприятно, тъй като организмът ви може да е енергийно отслабен. Живейте тези дни на по-бавни обороти – това ще ви предпази от здравословни проблеми. Не е най-доброто време за пътувания и обучение. Вашето поведение може да не се впише в рамките на закона – не са изключени усложнения с властите, глоби и други неприятности. Пазете репутацията си. Втората половина на седмицата може да донесе усложнения в партньорските отношения. Постарайте се да проявявате търпимост към партньора, дори ако не изпитвате удовлетворение от тези отношения. Звездите съветват да се вслушвате внимателно в неговите желания. Възможно е да излязат наяве стари, нерешени проблеми. Не е изключено да възникне разрив в брачния ви съюз.

Водолей

В първата половина на седмицата звездите съветват Водолеите да забравят за развлеченията и да насочат вниманието си към делата. Най-уязвими могат да бъдат романтичните ви отношения. Ако отдавна сте във връзка, може да настъпи известно охлаждане на чувствата между вас и партньора. В същото време може да не изпитате интерес и към други потенциални кандидати. Все пак трябва да разберете, че новите увлечения биха били краткотрайни – само няколко дни. Възможно е също така да се разочаровате от някакво творческо занимание или процес, който преди ви е увличал изцяло. През втората половина на седмицата е важно да не забравяте за здравето си. Сега има голяма вероятност да се заразите с грип. Бъдете по-разборчиви и умерени в храненето. Ако проблемът с наднорменото тегло не ви е чужд, старайте се да се придържате към лека зеленчукова диета. Обличайте се според времето, избягвайте течения и преохлаждане. Необходимо е да водите спокоен и умерен начин на живот, без да забравяте за правилното хранене и гимнастиката.

Риби

В първата половина на седмицата Рибите могат да се сблъскат с усложнения в семейните и брачните отношения. Възможно е партньорът ви да изкаже критично мнение, което да накърни самочувствието ви. Някой от членовете на семейството може да не успее или да не пожелае да изпълни своите домашни задължения – и допълнителната тежест ще падне върху вас. Опитайте се да не се концентрирате върху обидите и настройте съзнанието си на позитивна вълна. Колкото по-малко време прекарвате в семейна среда, толкова по-благополучно ще преминат тези дни. Втората половина на седмицата може да бъде неблагоприятна за нови романтични запознанства, контакти и пътувания. В съществуващите любовни отношения могат да се проявят неочаквани конфликти. Не се опитвайте да налагате нещо на любимия човек – това може да предизвика кавга. Този период може да бъде свързан и с опити за възстановяване на предишни отношения или за възобновяване на стари връзки.