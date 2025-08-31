За 15 секунди: Нов изкуствен интелект открива 3 смъртоносни сърдечни болести

Нов инструмент с изкуствен интелект може да открие три смъртоносни сърдечни заболявания само за 15 секунди, като улавя звуци, недоловими за човешкото ухо.

Диагностичният инструмент помага на общопрактикуващите лекар да диагностицират и лекуват пациенти на много по-ранен етап от болестта.

Стетоскопът се използва за слушане на звуци в тялото и е жизненоважна част от инструментариума на лекаря, откакто е изобретен през 1816 г.

Но версия с изкуствен интелект може да прави много повече, включително да анализира малки разлики в сърдечния ритъм и кръвния поток и едновременно с това да записва електрически сигнали в сърцето.

Проучване, включващо 205 общопрактикуващи лекари от NHS с 1,5 милиона пациенти, установи, че това увеличава откриването на сърдечна недостатъчност в ранен етап, когато някой за първи път отива при семейния си лекар със симптоми. При прегледаните с помощта на стетоскоп с изкуствен интелект е много по-склонно да се диагностицира недостатъчност през следващите 12 месеца в сравнение с подобни пациенти, които не са били прегледани с помощта на технологията.

Те също така са 3,5 пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с предсърдно мъждене – анормален сърдечен ритъм, който може да увеличи риска от инсулт.

Изследователят д-р Патрик Бехтигер от Националния институт за сърце и бял дроб към Imperial College London и Imperial College Healthcare NHS Trust представи своите открития на годишния конгрес на Европейското дружество по кардиология в Мадрид.

„Невероятно е, че интелигентен стетоскоп може да се използва за 15-секунден преглед, а след това изкуственият интелект може бързо да предостави резултат от теста, показващ дали някой има сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене или заболяване на сърдечните клапи."

Ранната диагноза е жизненоважна и за трите състояния, позволявайки на пациентите да получат по-бърз достъп до потенциално животоспасяващи лечения.

В повече от 70% от случаите тя се диагностицира едва след като хората бъдат откарани в болница.

Но половината от тези хора преди това са имали симптоми или са били в контакт с лекар от първичната медицинска помощ, което представлява потенциална възможност за откриване на сърдечната им недостатъчност.

Експертите казват, че това може да помогне на пациентите, диагностицирани по-рано, да получат потенциално животоспасяващи лечения

Стетоскопът с изкуствен интелект е тестван с пациенти, които са показали някой от трите симптома, предполагащи, че страдат от сърдечна недостатъчност – задух, умора или подуване на долната част на краката и/или стъпалата.

Ако се установи, че са с висок риск, диагнозата им се потвърждава с кръвен тест за хормон, наречен BNP – чието ниво е по-високо при сърдечна недостатъчност – и сърдечно сканиране. В проекта със стетоскоп са прегледани 12 725 пациенти с помощта на технологията, пише Дейли мейл. Тези пациенти, в рамките на 96 операции в Северозападен Лондон, са сравнени с пациенти от други 109 операции в района, където не са използвани стетоскопи с изкуствен интелект. Устройството, което е с размерите на игрална карта, се поставя върху гърдите на пациента, за да направи ЕКГ запис на електрическите сигнали от сърцето му, докато микрофонът му записва звука на кръвта, преминаваща през сърцето.

Тази информация се изпраща сигурно до отдалечен компютър, за да бъде анализирана от алгоритми с изкуствен интелект, които са обучени върху здравни данни от десетки хиляди хора и могат да открият фини сърдечни проблеми, които човек би пропуснал.

