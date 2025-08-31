  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +29
Пловдив: +21 / +28
Варна: +20 / +28
Сандански: +22 / +29
Русе: +19 / +25
Добрич: +20 / +29
Видин: +19 / +23
Плевен: +19 / +24
Велико Търново: +19 / +24
Смолян: +14 / +22
Кюстендил: +17 / +24
Стара Загора: +19 / +27

Тежка катастрофа с пострадали между Бели извор и Враца СНИМКИ

  • Сподели в:
  • Viber
Тежка катастрофа с пострадали между Бели извор и Враца СНИМКИ
A A+ A++ A

За тежка катастрофа с ранени на път I-1 (Е-79) в района между Бели извор и Враца съобщи пътният експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

По първоначални данни лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия", посочва Русинова.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

Тежко ранен е шофьорът на Мерцедеса и двама пътници.

Снимка: Facebook/Диана Русинова



#катастрофа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?