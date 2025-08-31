Тежка катастрофа с пострадали между Бели извор и Враца СНИМКИ

За тежка катастрофа с ранени на път I-1 (Е-79) в района между Бели извор и Враца съобщи пътният експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

По първоначални данни лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия", посочва Русинова.

Снимка: Facebook/Диана Русинова

Тежко ранен е шофьорът на Мерцедеса и двама пътници.

Снимка: Facebook/Диана Русинова





