Честваме двама светци, ето кой празнува Имен ден
На 31 август честваме паметта на свещеномъченик Киприан Картагенски и на свети Генадий Цариградски.
Свети Киприян бил грижовен пастир и отличен оратор. Много езичници се присъединявали към църковната му община, ставали примерни християни. Но дошли трудни години на гонения.
Останало е в историята неговото изречение: "Никой не може да има Бог за Отец, ако няма Църквата за майка".
Днес почитаме паметта и на свети Генадий, цариградски патриарх. Той ръководил тази църква от 458 до 471 г. Бил учен човек, известен със строгия си личен живот и голямо смирение.
Празнуват мъже с имената Генади, Генадий, Гено, Генчо и жени с имената Гена, Генка.
Още по темата:
- » На 10 юни имен ден празнуват Антонина, Антони и Антония
- » Днес е Неделята на Слепия
- » Днес водният дух се пробужда след зимния си сън
Коментирай
Най-четено от Общество
Климатолог предупреди: Идва рязък обрат на времето!17:00 28.08.2025 | Времето
Последно от Общество