  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +29
Пловдив: +21 / +28
Варна: +20 / +28
Сандански: +22 / +29
Русе: +19 / +25
Добрич: +20 / +29
Видин: +19 / +23
Плевен: +19 / +24
Велико Търново: +19 / +24
Смолян: +14 / +22
Кюстендил: +17 / +24
Стара Загора: +19 / +27

Честваме двама светци, ето кой празнува Имен ден

  • Сподели в:
  • Viber
Честваме двама светци, ето кой празнува Имен ден

Pixabay
A A+ A++ A

На 31 август честваме паметта на свещеномъченик Киприан Картагенски и на свети Генадий Цариградски.

Свети Киприян бил грижовен пастир и отличен оратор. Много езичници се присъединявали към църковната му община, ставали примерни християни. Но дошли трудни години на гонения.

Останало е в историята неговото изречение: "Никой не може да има Бог за Отец, ако няма Църквата за майка".

Днес почитаме паметта и на свети Генадий, цариградски патриарх. Той ръководил тази църква от 458 до 471 г. Бил учен човек, известен със строгия си личен живот и голямо смирение.

Празнуват мъже с имената Генади, Генадий, Гено, Генчо и жени с имената Гена, Генка.

#православие #църква

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?