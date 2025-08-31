От Нова година предстои голяма промяна за заемите на всички българи

От 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Това обясняват от БНБ.



Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.



Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.