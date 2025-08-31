Жълт код за обилни валежи в 12 области, вижте и прогнозата до края на идната седмица

В неделя с преминаването на студен атмосферен фронт през страната, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, сочи прогнозата на НИМХ. Интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни, ще има и градушки.

Жълт код за значително количество валежи е обявен за София област и град, Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч и Габрово.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България до 32°-33° в източните райони, в София - около 25°.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, след обяд от югозапад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен южен вятър, който преди обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно след обяд и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В началото на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна над източните и планинските райони, но само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Температурите ще се повишат и в следобедните часове ще е отново горещо.

В сряда и четвъртък през страната ще премине друго слабо изразено атмосферно смущение. От запад на изток облачността ще се увеличи и през първия ден на отделни места в Западна и Централна България, а втория – на изток, ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад, временно ще се усили, дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 27° и 32°.

В петък и събота ще преобладава слънчево време, с повече облачност над югоизточните и планинските райони, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Съществена промяна на температурите не се очаква.





