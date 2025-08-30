Славчо от Б.Т.Р. пред Novinite.bg: Съжалявам, че нямаме 20 албума, а „само” 15!

Част си от две легендарни рок групи – БТР с над 30-годишна история, и над 10-годишната сборна формация „Фондацията”. Тази година и двете участват в „Аполония”. За кой път се качваш на тази сцена и какво е тя за теб?

„Аполония” за мене един от най-хубавите фестивали на музиката, а и на изкуствата изобщо, защото има страшно много театрални постановки, представят се много хубави книги. Винаги е огромно удоволствие за мен! Сигурно над 15-20 пъти съм ходил на този фестивал, което означава, че 15-20 г. съм бил участник в най-различни формати на „Аполония”, като най-много, разбира се, са с Б.Т.Р. и „Фондацията”. Тази година, освен с тези две групи, ще имам концерти и в един проект, който се казва Acoustic QUEEN Project. В него освен мен участва и част от „Фондацията”, а именно Венко Поромански и Дони, който свири бас в тази формация и пее само две песни, а повечето се изпълняват от Славин Славчев. Заедно с Пловивската опера и хора й сме направили нещо наистина много добро. На практика ще участвам в три концерта на сцената на изкуствата в Созопол: На 3-и септември с БТР и АХАТ - съвместен концерт, на 4-и ще е с Acoustic Queen Project с Пловдивската филхармония, а на 6-и - отново със същия оркестър ще бъдем с „Фондацията”, когато ще представим и младите изпълнители, записали се в майсторския клас, който провеждаме от 3-и до 6-и септември в рамките на „Аполония”.

Снимка: Цветан Игнатовски

Как възникна идеята за съвместните ви концерти с АХАТ?

Винаги съм се опитвал да давам някакви нови идеи на групата, за да даряваме хората всеки път с нещо различно, а с АХАТ много отдавна си бяхме говорили за нещо такова и моментът дойде. Конкретно, когато бяхме на световното си турне, Денис Ризов дойде на конерта ни в Тампа и го питах докога ще стои в Америка, а той отвърна, че се прибира в България. Така още тогава стана ясно, че цялата група АХАТ ще е заедно. На практика Б.Т.Р. събра АХАТ! За съжаление, Юрий Коцев миналата година напусна този свят... Надяваме се да е на едно по-добро място, светла му памет! Но Антоний Георгиев – Тонто, Звездомир Керемедчиев - Звезди, Денис Ризов и Антоан Хадат – оригиналният АХАТ – са гости на концертите на Б.Т.Р. Излизаме заедно двете групи на сцената и свирим песните и на двете групи, така че да става един истински празник на рок-ен-рола.

Снимка: Цветан Игнатовски

Спомена майсторския клас на „Аполония”. Как планирате да се проведе той? Има ли записани много участници?

Имаше доста записани, но съвместно с ръководството на Фестивала избрахме точно определени хора, с които да работим. Мастър класът ще се проведе на няколко етапа, ще говорим за много неща – за певчески техники, за това как се работи в група, какво трябва да прави всеки един в в нея, каква трябва да е атмосферата... Венко Поромански е подбрал и важни ритмически упражнения за всеки музикант, като особено за певците е от особено зачение да бъдат изчистени техните ритмически фрази. А Иван Лечев и аз ще им говорим за акомпаниментите. Все неща, които сме придобили от опита си – всички сме над 35 години професионални музиканти, а Иван доста повече – 45. Разбира се, това трябва да е и една забавна среща с млади хора, които са тръгнали по нелек път, защото всеки да се наложи и да прави своята си музика е много трудно - не само в България, но и навсякъде по света. На никого не му е било лесно, когато е тръгвал по този път. Има страшно много талантиливи музиканти по Земното кълбо и у нас, но овсен да си добър инструменталист или певец, трябва и да дадеш и много от се себе си на публиката, за да я докоснеш. И тук вече се стига до това каква индивидуалност си и какво ще предложиш, за да достигне то до слушателите. Не е достатъчно само да пееш или да свириш хубаво, професионално. Трябва и още нещо.

Дъщеря ти Яна вече е голяма. С какво се занимава тя? Върви ли по твоите творчески стъпки?

Снимка: Личен архив

Дъщерята ми завърши актьорско мастерство и вече играе в няколко представления. Предстои й важна роля в представление в Бургаския театър „Адиана Будевска” – участва в „Епопея на забравените”. В момента актьорството е основното, с което се занимава. Иначе с нея направихме добър творчески тандем и написахме албума за „Трио Вива”, като тя е автор на всички текстове за момичетата от триото, а аз – на музиката. Също изпя и една песен, която записа преди 2-3 години, но сега някакси е оставила музиката малко по-назад пред актьорските си изяви. Ще издам и една малка тайна, но не докрай – тя ще участва и в мюзикъл като певица, но още не мога да разкрия в кой точно. И дъщеря ми търси своя път и никак не й е лесно! Но когато искаме да успеем в тези творчески професии, трябва да сме безкрайно отдадени на това, което правим.

Снимка: Личен архив

Наско участва в предпоследния сезон на „Капките”. Как смяташ, че се справи, и кое от превъплъщенията му те разсмя?

Разсмя ме като го чух да пее български фолклор, защото знам, че това е много далече от него. Но освен че ме разсмя в образа на Николина Чикърдъкова, той се справи брилиантно. Наскоро бяхме някъде и едни хора като го видяха, му запяха „Сватба е...”, та се смяхме заедно. Като цяло, мисля, че се справи идеално. По принцип ще кажа за всички певци с разпознаваеми гласове, участвали в „Капките”: Както и да се справят, хората винаги ще чуват гласа на Наско или Миро - на онези, които са оставили отпечатък със своята музика в българската история. Публиката ще чува именно тях, няма как да избягат от себе си. Много по-лесно е за онези, които никога не си чувал как пеят и се оказва, че го правят добре. Трудното е за известните певци, а те като професионалисти бяха страхотни. И Наско ще се справи блестящо!

Над 30 г. си на сцената с Б.Т.Р.! Има ли рецепта за вашия несекващ успех?

Рецепта... Първо, имах един огромен късмет, че ние се събрахме точно тези четирима души, които останахме верни на идеята Б.Т.Р., на своятаи музика и непрекъснато се опитваме да бъдем интересни на нашата публика, като не изпълняваме безкрайно един и същи репертоар. Слава Богу, ние сме група вече с 15 албума! Най-трудно се оказа, когато правим подбора за новото си турне кои песни да оставим в сетлиста и кои нови да добавим. А като тръгваме да ги добавяме, се оказва, че можем да направим не един сетлист, а три, без нито една песен да се повтаря. Което е прекрасно! Същевременно винаги има някой в публиката, който чака да чуе точно определено парче, само че то няма как да влезе, защото нашите концерти продължават над 2 часа и 20 минути. В момента изполняваме сетлист от 22 до 24 песни, а това е страшно много.!

Та това е рецептата - обичаме си групата, обичаме си работата! Благодарен съм на Господ, че ме срещна с тези прекрасни хора, а именно Иван Калфов - бас, Наско Пенев – вокал, Илиян Диков на барабаните, плюс моя милост.Търпим се и ни е забавно все още заедно. Има и други хора, които трябва да спомена: Александър Коев, който се грижи за звука на групата, и който над 30 години е с нас. Също Александър Филчев, който е като гост-певец в тази група, но всъщност за никого не е тайна, че също е с нас над 30 години. И Добромир Поликов, който 10 години свири китара с нас почти навсякъде, където можем да го взимаме. И Ясен Велчев и Антоний Георгиев, които участват с нас като пианисти. Така че сме създали един добър екип от единомишленици и приятели.

Като се обърнеш назад във времето, за какво най-много съжаляваш?

Съжалявам за това, че вместо 15 албума нямаме 20! Можехме да сме написали, но имаше един период, в който бяхме спрели да работим. Това беше много тежък период за мен. Бяхме спрели да създаваме нова музика. Мисля, че с последните два абума решихме точно този проблем, защото създадохме много хубава нова рок музика за нашите фенове. И те са много щастливи сега, когато изпълняваме тези песни. А наскоро излезе и двойният ни концертен албум, който всъщност е 15-ия ни пореден. Той е записан със симфоничния оркестър на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” - Велико Търново с диригент Георги Патриков. Получи се уникален албум - съчетание между рок музика и симфоничен оркестър. Препоръчвам го на хората. Абумът скоро ще излезе официално на пазара, а засега се продава единствено и само на нашите концерти.

А кое било най-голямото ви и най-трудно музикално предизвикателство?

Много са! Бяхме първата група, която покани звезди от световна величина да свирят заедно с нас, а не ние да ги подгряваме на концертите им. Много различно е от това да дойдат изпълнители като Джо Лин Търнър и нашия приятел Джон Лоутън, с когото работихме над 13-14 години заедно. С него правихме и турнета в чужбина, пътували сме в Украйна, в Сърбия... Това беше едно от първите неща, които много ни задължиха да изпипваме нещата толкова професионално, че тези хора, когато дойдат да свират с нас, да се чувстват безкрайно комфортно. А след това няколко пъти и Глен Хюс, а и тези, които изброих, казват: „Искаме да свирим за Б.Т.Р., защото това е групата, на която имаме доверие да направим нещата такива, каквито трябва да бъдат.”

Друго предизвикателство е точно този албум, за който споделих - да успеем да съчетаем симфоничната музика със създадената от нас. И тук голяма заслуга имат хората, направили аранжиментите, а именно: Георги Патриков, Аспарух Бойолов, Владимир Джамбазов и Константин Добройков – те създадоха страхотни оркестрации за симфоничния оркестър.

Още едно такова предизвикатовство за мен е било създаването на песента „Несбъдване”, чиято оркестрация направихме по този начин аз и моят приятел Алекс Нушев. Също немалко предизвикатовство беше и „100 надежди”- песента, в която преплетохме - смятам, по много елегантен начин - българския фолклор и рок-музиката на Б.Т.Р.

Нещо да не съм попитала, а би искал да споделиш?

Искам да поканя хората на концертите ни! На сцената на Аполония: На 3-и септември – Б.Т.Р. и АХАТ заедно, на 4-и - Acoustic QUEEN Project, в който участва вички от „Фондацият” с Иван Лечев, а на 6-и – закриваме „Аполония” с „Фондацията” и младите таланти.

Също каня всички на конертите ни с Б.Т.Р. : на 10-и септември е предпоследният ни концерт от лятното турне в Летния театър на Стара Загора, а на 8-и октомври го завършваме с голям концерт в Зала 1 на НДК!