Проф. Рачев: Забравете за дъждовната есен, иде нова гореща вълна през септември

Лятото продължава поне до 10-12 септември, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред „Телеграф“.

След рязкото повишение на температурите днес, които ще достигнат до 33 градуса за София, а по поречието на Дунав, Сандански може и до 37 градуса, по-късно вечерта ще има нахлуване на по-хладен въздух, който ще понижи температурите.

В неделя в обедните часове над Западна България температурите ще бъдат 24-27 градуса, докато в Източна България по морето температурите ще останат доста високи. Това захлаждане в западната половина на страната ще продължи само в неделя.

Валежите, които се очакват късно вечерта в събота – отначало в Западна България в неделя и в Централна България и по-малко в Източна България, ще са с петнист характер, а на места и с гръмотевици и се очаква на отделни райони да паднат 10-15 литра на квадратен метър.

Привечер в неделя въздушната маса ще започне да се трансформира отново към топла, като максималните температури по морето ще се понижат с едва от 1 до 3 градуса и ще са между 28-30 градуса.

Още от понеделник максималните температури отново ще се върнат в сериозни положителни стойности от порядъка на 27-31 градуса.

Във вторник и сряда максималните стойности трайно ще се установят между 30 и 35 градуса. Новата седмица ще започне с ново затопляне, което ще продължи до четвъртък-петък.

През почивните дни времето ще е хубаво над цяла България, включително и Черноморието. Няма да има крещящо високи температури, напротив, ще бъде между 28 и 31 градуса.



