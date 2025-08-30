9 лесни начина да се отървете от уроки и негативната енергия у дома

Понякога неприятностите в живота необяснимо следват една след друга. Недоброжелателни и завистливи хора има навсякъде.



Дори екстрасенсите обаче напомнят: най-често сами сме си виновни за образуването на нашата "лоша серия" - например подсъзнателно очакваме лоши събития и така привличаме негативизъм. Или пък изпълваме себе си и заобикалящия ни свят с негативна енергия чрез погрешните си убеждения, действия и представи за света, а Вселената ни отговаря по същия начин.



Без значение дали вярвате, че сте пожелали зло на човек с магически способности, или сте си спечелили "лоша карма", има прости ритуали, които помагат да пречистите дома си, енергията си и да привлечете късмета на своя страна.



Ето някои популярни начина да се отървете от негативните емоции и да пречистите енергията си, които се препоръчват дори от знахари и лечители.

1. Използвайте тамян

Тамянът не само изпълва къщата с приятен аромат, но и я прочиства от негативна енергия. Той отдавна се използва от различни народи, които вярват, че димът отблъсква злите духове и болестите.



Опитайте да запалвате редовно пръчици от сандалово дърво - вдишването на миризмата ще ви успокои, пише woman.bg. От негативизъм в къщата отлично предпазва и димът от иглолистни дървета, особено силната хвойна.

2. Правилно изхвърляйте счупените огледала

Много от нас се страхуват от счупените огледала: смята се, че огледалото има особена магическа сила. Ако е счупено, то заедно с него се унищожава и част от душата ви, която е отразена в него.



Ако в дома ви се е счупило огледало и смятате това за лош знак, просто се отървете от него по специален начин: натрошете счупените парчета още по-дребно, най-добре на прах, и ги разпръснете на вятъра.



3. Носете защитни амулети



Всички народи по света имат символи, които помагат да се предпазим от неприятности. Можете да носите техните изображения като амулети



Един от защитните символи - детелината с четири листа, в Европа отдавна се счита за символ на особен късмет. Смята се, че четвъртото листо представлява специалната Божия милост и закрила, а останалите три - вяра, надежда и любов.



Друг известен символ е подковата, която носи щастие. Знамението, свързано с подковата, произхожда от Древен Египет.



Красивият символ на амулета е ключ. Вярва се, че той затваря вратата на злото и отваря пътя към здравето, любовта и благоденствието.



В славянската култура съществува древен символ Берегиня, свързан с майчинството, плодородието и връзката с природата. Вярва се, че той помага на жените да запазят здравето и семейното благополучие. В миналото тя често е била използвана за украса на бродирани дрехи и домашен текстил.



Друг мощен защитен амулет е висулка с изображение на ангел-хранител.



На панаирите можете да намерите бижу амулет по ваш вкус или да поръчате от човек, на когото сте харесали енергията.

4. Почистване със сол

Солта е смятана за мощно пречистващо средство още от древни времена. Поръсете сол по ъглите на къщата и первазите на прозорците, за да изплашите злите сили, тя също така ще абсорбира негативната енергия. А за лично пречистване взимайте редовно вани с натурална морска сол и перете дрехите си в нея.



5. Вземете си златна рибка



Какво ще кажете за една техника от Фън Шуй?



В китайската култура златните рибки се смятат за символ на изобилието и щастието. А един аквариум с осем златни рибки и една черна рибка може да неутрализира всички негативни емоции в къщата и да внесе хармония.

6. Използвайте силата на кристалите

На кристалите отдавна се приписват метафизични свойства, камъните се използват за лечение на болести, за разкриване на дарбата за ясновидство и защита от негативност.



За да прочистите пространството и да се предпазите от зли очи, можете да носите бижута с подходящи камъни, да сложите кристал в чантата или джоба си, или да го поставите в дома си. Камъкът може да бъде избран според зодиакалния ви знак или интуитивно. Ето някои примери:



- Черен турмалин: един от най-мощните защитни камъни, който помага да се абсорбират отрицателните енергии и да се трансформират в положителни.



- Аметист: успокоява, предпазва от психически атаки, премахва страховете и подобрява духовното равновесие. Поставете го до леглото си, за да се отървете от лошите сънища.



- Шунгит: не само неутрализира негативните енергии, но и предпазва от електромагнитно излъчване и пречиства водата. Особено полезно е да го поставите в близост до компютри, тъй като ще има двойна полза.



- Лабрадорит: камъкът на мистиците, който предпазва от енергийни вампири и помага за развитието на интуицията.



- Котешко око: отблъсква негативната енергия и предпазва собственика от завист и зли очи.



За да запазите силата на кристалите от необходимостта периодично да ги "почиствате": изплаквайте с течаща вода или дръжте на лунна светлина.

7. Медитирайте за пречистване

В мрежата можете да намерите различни медитации за прочистване на енергията и чакрите, също така те се провеждат от различни треньори и йога студиа. Сред тях има техники, които са ефективни дори от научна гледна точка, които помагат да установим връзка с дълбоките пластове на нашето подсъзнание, да се отпуснем дълбоко. За да бъдат успешни обаче, трябва да ги изпълнявате редовно, например два или три пъти седмично.



Ето един пример за проста медитация, с която да се отървете от негативността:



- Намерете място, където никой няма да ви безпокои. Намерете тиха музика, която няма да ви разсейва. Настанете се удобно, затворете очи и направете няколко дълбоки вдишвания.



- Визуализирайте тялото си като енергия. Мислено преместете вниманието си от върха на главата до стъпалата, като се опитате да усетите къде в тялото ви има дискомфорт, тежест или струпвания на тъмна енергия. Това може да са вашите блокове - места, където се е натрупала негативност или са заседнали емоции.



- Представете си ярка златна светлина, която се излива върху вас отгоре и постепенно изпълва цялото ви тяло. Тя разтваря тъмните съсиреци и ги отмива, както водата отмива мръсотията. Дайте си няколко минути, за да може светлината да проникне във всички части на тялото ви.



- След това си представете как цялата негативност с потока светлина отива в земята, след това достига до ядрото на Земята и там се разтапя. Почувствайте как от дълбините на Земята започва да се издига топла, силна енергия на увереност и подкрепа. Тя ви изпълва, като ви дава усещане за сила и хармония.



- А след това се слива с небесния поток от светлина и около вас се образува светъл златен пашкул. Този пашкул ви защитава, като ви помага да запазите равновесието и чистотата си.



- Поемете дълбоко въздух, благодарете си за времето за пречистване и отворете очи.



Подобно пречистващо упражнение може да се направи, докато вземате душ. Представете си, че водата, която се стича по тялото ви, има магическа сила и отмива всички негативи. Мислено си повтаряйте: "С всяка струя вода аз се пречиствам от всичко, което ми вреди."



Йога техниките, като например дишането капалабхати в пранаяма, също помагат за съвършеното пречистване.



8. Подредете дома си



Безпорядъкът в къщата, многото боклуци също могат да бъдат причина за вътрешен дисбаланс и застой на енергията. Разчистете пространството от ненужни вещи, преместете мебелите, така че да се освободи, почистете добре къщата. Също така се опитайте да подредите хармонично всички предмети, така че всеки да има свое място.



Особено важно е да изхвърлите всички стари, счупени вещи и такива, свързани с лоши спомени, болести, неуспешни връзки

9. Запалете свещи

Енергията на огъня в къщата също е прекрасно средство за пречистване. Неслучайно тя се използва в различни пречистващи ритуали, като например ягия в аюрведа или практиката "тратака" в йога.



Горящите свещи помагат за прогонване на тъмнината, за възстановяване на баланса и имат специален ефект върху психиката. Можете да запалите голяма свещ в къщата и гледайки пламъка, да си представите как изхвърляте в нея всички боклуци, натрупани в душата ви.



Съществува вярване, че свойствата ѝ зависят от цвета на свещта. Така че е по-добре да използвате бели свещи за прочистване на пространството, за защита от злото, а сините свещи са подходящи за работа с чакрите и развитие на мистични способности.



А познатият на много хора народен ритуал за пречистване със свещ изглежда така:



Вземете една свещ в дясната си ръка, запалете я от кибрита. Концентрирайте се, мислено поискайте помощ от висшите сили за прочистване на къщата. Можете също така да прочетете кратка молитва, която ви е позната.



- Започнете от главния вход. Донесете свещта до вратата и нарисувайте кръст във въздуха.



- Обходете периметъра на къщата, като се движите по посока на часовниковата стрелка, минавайки през всяка стая. Обърнете специално внимание на ъглите - това са местата, където най-често се натрупва негативна енергия.



- Обърнете внимание на пламъка на свещта. Ако той гори спокойно и плавно, в стаята има благоприятна енергия. Ако свещта започне да се пука, дими или тлее, това може да означава наличие на негативна енергия. Задръжте се на местата, където пламъкът се държи хаотично, и изчакайте огънят да се успокои. Дори ако пламъците се пукат, защото върху тях са попаднали прахови частици, добре е да ги отстраните.



- Обърнете внимание на огледалата и прозорците - те се считат за портали към чужда енергия. Прокарайте свещта по ръбовете им.



- Струва си също така да останете по-дълго време близо до прага и в спалнята.



- След като цялата къща бъде изчистена, върнете се към входната врата. Донесете свещта до прага и го пресечете още веднъж. Благодарете на висшите сили за помощта при прочистването и поставете свещта да изгори на безопасно място (например на поставка в кухнята или всекидневната). Оставете я да изгори напълно.



- По-добре е да изнесете останките от свещта от къщата и да ги заровите в земята далеч от жилището, като мислено се освободите от всички негативни емоции.



По-добре е този ритуал да се извърши сутринта или следобед на нарастващата Луна, след като сте почистили къщата.



Такива прости действия ще ви помогнат да се настроите положително и да се успокоите. А когато сме спокойни, е по-лесно да се справим с всякакви проблеми, независимо дали са причинени от злото око, или е просто нормален труден период, който ще приключи.